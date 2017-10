Ambasadori i Republikës së Shqipërisë ne Serbi, Ilir Boçka me bashkepunërtor ka vizituar Luginen e Preshevës.

Gjarte qëndrimit ne Bujanoc ambasadori shqiptar ka takuar perfaqesuesit e pushteti lokal dhe qyterae te Lugines nga te cilat takime vëllazërore kane diskutuar për situaten aktuale iu cili ka shprehur shqetesim per diskrimnimin e shqiptareve etnik ne këto vise si dhe per papunesine dhe eksodin e madhe ne rajon, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Nje takim te tilla ambasadori Bocka ka pasur kohe me pare dhe me Kryetarin Këshillit Kombëtar Shqiptar (KKSH), Jonuz Musliu. Në interesimin e Ambsadorit Boçka se a do të jenë këto kërkesa të njëjta me ato të serbëve në Kosovë, kryetari Musliu theksoi se është koha e fundit që edhe zëri i Luginës së Preshevës duhet të dëgjohet dhe problemi politikë i Luginës së Preshevës të zgjidhet. Vlenë të theksohet se KKSH mbanë takime të rregullta jo vetëm me Ambasadën e Shqipërisë, por edhe të Kosovës dhe vendeve më të fuqishme perendimore. Nga keto takime me lidret e Lugines ambasadori Bocka ka ftuar ata per unitet.

Përfaqësuesit e ambasadës së Shqipëri mbajnë takime të vazhdueshme me spektrin politik shqiptar dhe institucional në Luginë të Preshevës