“Largohuni nga zgjedhjet lokale..” eshte ky apeli i presidentit te Serbisë së Re (NS) udhëheqësin e Velimir Iliç duike ekrkuar nga opozita të tërheqë listën për zgjedhjet lokale në Preshevës dhe disa komuna të planifikuar për 24 dhjetor. Partisë Progresiste Serbe (SNS), te shkruaj cfar te dojë, le të jetë kjo fitorja e tyre e fundit në Serbi..”, njfton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar burimeve të mediave serbe.

“Kjo është e gjitha qesharake dhe i trishtuar … Mos të jetë pjesë e skenarit që trillon SNS dhe Darko Glisic me Uba është komandant i të gjithë ketij cirku, parada zgjedhore..” tha Ilic një konferencë për shtyp.

Ai tha se SNS “torturimin e mbi të gjitha partitë e tjera”, sepse ajo nuk lejon noterët vërtetojë nënshkrime, dhe pastaj vetë “mbledhur nënshkrime tre te katër herë më shumë se sa kërkohet me ligj”, se qytetarët nuk mund të nënshkruhet nga pala tjetër .

Do perkujtuiar se Qeveria serbe, e rpie nga Ana Brnabic per t’i dhen fund percaqrjeve dnershiptare, ajo ne kyre te Komunes së Preshevës nga Beogradi ka emëruar Shqiperim Arifin si kryetar tranzit, deri me 24 dhjetor kur do te mbahen zgjedhjet e Përkohshme në komunë.