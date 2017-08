Ambasadorja e Thacit ne Amertikë e cila u edhe kesja ardhe ne KS te OKB-së u paraqit më shume si lexuese dhe spikere se sa vertete “diplomate” e pjekur, si me pare edhe sot anshkaloi dhe “harroi” shqiptaret e diskriminuar ne Luginen e Presheves, derisa ajo u “bombarduar” nga shefi idiplomacise serbe Ivica Dacic për serbet e “diskriminuar” nga shqiptaret ne Veriun e Kosovës ?!

Thaqi ndoshta gardinan i Vlores, por jo edhe i shqiptareve te Luginës!

Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbajti sot diskutimin e radhës për Kosovën, ku përfaqësuesit e Prishtinës dhe Beogradit, në mbledhjen e radhës paraqitën pikëpamje shumë të ndryshme për gjendjen në Kosovë, duke nxjerrë kështu me në pah edhe një herë se marrëdhëniet mes dy vendeve vazhdojnë të jenë të vështira.. Lideret dhe qytetare Lugines se Preshevës Vlora Citakun e akuzojne per tradhti kombëtare dhe frikacake, se si nuk i erdhi turp, qe asnje fjalë t’mos e thote per shqiptaret e Lugines se Preshevës. Presheva, e nem keq Citakutn duke i thene: Haram t’koft buka preshevare, si ste erdhi turp asnjë fjalë qe se fole per fjalë shqiptaret e Luginës, kurse Dacic 1000 fjalë per serbet e Veriut?..Citaku jo vetrem sde nuk rerspektoi reciprocitetin, per tju pergjgijgur Dacici i cli ghjate re seances se sotme mbante ne goje serbet e Koasoves, Vlora Citaku bile se paku nuk ju permbajte fjlaeve te shefit te saj Thacit, i cli thoshte se une, qeveria ime, Kosova eshte “gardian” i shqiptareve ne Luginen e Preshvës?! Po, po shifet Thaqi ndoshta gardian i Vlores, por jo edhe i shqiptareve te Luginës. shkruan agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Citaku ne KS te OKB-së reflektopi kaosin politik dhe institucional te Kosovës. Asnje fjale për shqiptaret e diskrimnuar ne Lugienen e Presheves, kurse Dacici e “bombardoi” amb asadoren e Thaci ne KS te OKB-së per serbet e Veriut !

Sulmi thone eshtë mbrojtja, mer e mirë. Kjo taktike apo thne me mire strategji perdoret shpesh edhe ne politike e diplomaci. Por si duket kete deri tash nuk e ka kuptuar ende “diplomatja” e re, alias ambasadorja e Hashim Thacit ne Amerikë e cila ne emer te UNMIK-ut sot eshte pare ne seancene KS te OKB-së. Kjo u deshmua sepse ne mbishkrimin se perfaqeson ajo, del se ajo perfaqesoi vetem veten Vlora Citakun, kjo mikeshe e Vuk Jeremicit, qe shpesh komunikonte ne rrjetet sociale ato qe dihen e mos te flasim për ato qe nuk dihet apo qe i dijne vetem V-V, pra Vlora dhe Vuk-a, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Derisa politikani i rryer serb Ivica Dacici, shef i diplomacise serbe kritikonte, akuzonte, sulmonte shqiptaret e Kosovës per “diskriminiin” dhe situaten e “mjere te serbeve” ne Veri te Kosovës, Vlora Citakut e cila “mbrohej” nuk u degjua zeri dhe asnje fjalë per shqiptaret e Lugines se Preshevës te cilet sipas raportve nderkombëtare konsiderohet populli dhe rajoni me i vrafur dhe me i diskriminura ne Evropë. Citaku asgjë te re as kesja radhe nuk tha pos refrenit tashme te degjuar, te zakonshem qe eshte lexuar e degjuar disa here nga politikajt dhe mediat shqiptare qe shpesh disa deklarata dhe citate Vlora Citaku kishte huazuar nga gazeat dhe oratore tjere.

Ambasadorja e Kosovës, Vlora Çitaku u përqendrua tek arritjet në Kosovë, dersia mediat boterore flaisn se Kosova eshte zhytur ne krimin te organizuar korrupcion i cili drejtohet nga mafia politike cka po deshmon edhe kaosi dhe kriza insititucionale ne shtetin me te ri te Evropës. Citakua asgje nuk kishe ndryshuar ne seancen e fundit (te sotme) nga seanca e mehershme, pos flizures dhe syzave sa per t’u dukur Thacit me simpatike.

Skandali i radhes i Vlora Cirakutukt eshte se ao ne KS te OKB-së nuk foli asnje fjlase per shiptaret e Lugines se Preshevës. Lidetret dhe qyteraet e Preshves i thjoine jazek Citakut, qyhs si ardh amrre, bile per at drekte qe ja shtruan herën e fundit ne Preshevë nga Sallata e deri në “setlijash” shtruar nga Ragmi Mustafa i cili para se ta priste Citakun kishte pritur dhe shperblyer Aleksander Vucicin?!

Liderët dhe qytetare Lugines se Preshevës Vlorta Citakun e aktuzojne per tadhti dhe frikacake, se si nuk i erdhi turp, qe asnje fjalë t’mos e thote per shqiptaret e Lugines se Preshevës, kurse Dacic i tha 1000 fjalë per serbet e Veriut?! Ama Citaku për ta ruajtur “karriren diplomatike” u be ajo servile dhe anashkaloi diskriminim e shqiptareve ne Preshevë pamvaresishrt se ajo heret e fundit kafaneve te Presheve, shpesh Luginen e kishte quajtur “Kosove Lindore”?!..Jo vetem kaq, qytetetaret madje pyesin se si po shkon ajo kaq shpesh ne Beograd e Preshevë e cila heren fundit ihste ne bmorjztje dhe percjhellje te sherbimeve sekrete serbe?!…