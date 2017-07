Lugina e Presheves diteve te fundit sa ishte e “gezuar” se eshte shtuar edhe per nje banore, me nje shqiptare, motra jone nga Shqiperia, por ky gezim nuk zgjati per Presheven sidomos per familjen ..vic ne fshatin Bushtran.

“Shqiptare për pesë milionë dinarë”; “Martesa e parë në Serbi me shqiptare në Kurshumli”; “Nuset shqiptare mirëpriten në rajonin e Valjevës”. Këto vetëm disa tituj që arritëm të shkëpusim nga gazetat serbe të cilat muajt e fundit kanë shkruar për martesat e serbëve me vajza shqiptare, madje duke i blerë ato deri në 5 mijë euro”, jane ket tituj qe i kemi hasem ditve te fundit ne mediat serbe.

Agjenci e lajemve “Presheva Jone” ka mesuar se se fundit nje nuse shqiptare (25) vjeqare i ka ikur me tax-i burrit te saj serb (55 vjecar) nga Bushtrani. Sipas disa fshtareve, e reja shqiptare burrit plak serb ja la len that jo vetem shtratin por edhe arken me alltan dhe pare. Bile sipa sdisa infdormaconeve vete burri i saj ja kishte paguar taxin deri ne Kumanove ku kishte nje takim ne nje “mikeshe” apo frajerin e vete, nje lum i Zot e din se kush e priste. Burri serb ihste bere me fol vete me vete…te shkretit lejer qe i shkoj nusja por edhe malli, ari e pare (rreth dhjete mije euro). Fshataret kan degjuar burrin serb (55 vjecar) duke thene “svaka cuda tri dana”. Ky rast nuk eshte i vetem i nuseve shqiptare qe ja kthejne shpinden burrave serbe. Para martesave ato sigurisht kishin pare tv serbe, Beogradin si Parisi. Dhe keto nuse qe i gjasojne me shume si “argat” sot ne Serbi perdoren per pune fizike. Fundja ata duhet t’i nxjerrin ata pare qe i kanme blere nusen pak per shtrat e pak per fushe me prashit ew me kosit

Ka disa nuse nga Shqiperia na vijn ne Presheve me flamur serb ne krah te burrit te saj serb. Ajo ka “sakrifikuar” duke udhetuar rreth 520 km nga Shqiperia nene..deri ne Presheve (“Snajka stigla iz Albanije“) ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jone”. “Çmimi” që duhet të pagujë një burrë mbi 35 vjeç nga Serbia për t’u martuar me një vajzë shqiptare arrin deri në pesë milionë dinarë (5 mijë euro).Vojislav Palija as që nuk kishte ëndërruar një biznes të tillë të suksesshëm. Ai thotë me krenari se nga Shqipëria ka sjellë 5 vajza.

Edhe ky lajm intersant per shqiptaret e Presheves me 99 per qind shqiptar, por jo edhe per ata ne Nish, Kraleve, Valeve apo Beograd ku sot atje ka jo qindra por mijera femra shqiptsare te martuar me serbe te cilat po i kontribuojn demografise, popullimit te Serbise. mdryshe fares serbe e cila eshte ne rrezik te zhduket per shkak zvogelimit , zhukjes se ketij “mileti” ne ballkan.

Kete panike e kane shprehur dite me pare edhe autoritetet serbe te Begradit,permes entit te statisikave ku nder tjera eshte thene se ne Serbi gati per cdo vit humb nga nje komune, kuptomte banura me rreth 30 mije qytetare.