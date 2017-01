Bernë, 15 janar Forumi ndekrombëtar ekonomiko-politike në Davos qe dote mbahet ne fillim te javes se ardhshme (17-20 janar) do të sjellë së bashku 3,000 pjesëmarrës, përfshirë presidentin e ri amerikan Donal Trump, pastaj ai kinez Xi Jinping, i cili do të jetë presidenti i parë kinez për të marrë pjesë në WEF, pastaj kryeministri britanik e Teres Mej. Por, mesohet se kancelarja gjermane znj.Angela Merkel kesaj rtadhe do te bojkotoj per arsyere edne t e panjohura. Vec Merkel edhe kryeministri kanadez Justine Trido, duket se kane pezuluur pjesemarrjne ne Davos te Zvicrës, njofton ATSH dhe agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra.

Forumit Ekonomik Botëror (WEF) është i rëndësishme ne Davos jo vetme per vendet e pasur SHBA-te, Zvicra, Gjarmania apo Britania e Madhe por edhe ato te varfura, sidomos ato nga Afrika dhe Bllkani. Ky samit botëror ne Zvicer, tashe tradicional ka qëllimi për të mundesuar dhe promovuar shkëmbimet informale të pikëpamjeve, çdo vit bashkon krerët më të lartë nga biznesi dhe politika

Zvicra, perfaqesohet nga residenti Doris Leuthard, kreu i Departamentit Federal të Mjedisit, Transportit, Energjisë dhe Komunikimit (Detektuese) që do të hapë WEF diten e martë me 17 janar shoqëruar nga presidenti kinez Xi Jinping dhe Profesor Klaus Schwab.

Ne Davos te Zvicres do te jene edhe shume personalitet tjera botërore deh orghaniozaatve dnerkombëratre si Federica Mogherini, Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme, Irina Bokova, Drejtori i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën (UNESCO), pastaj shefi i dilomacise zvicerane (DFAE) Didier Burkhalter. presidentin kolumbian, Juan Manuel Santos, Presidenti i Ukrainës, z Petro Poroschenko, Presidentin e Azerbaixhanit Ilham Alijev, Aleksandar Vuçiç (Serbia), Giorgi Kvirikashvili (Gjeorgji), Ranil Wickremesinghe (Sri Lanka), Hun Sen (Cambodia), Nguyen Xuan Phuc (Vietnam), Nawaz Sharif (Pakistan) dhe Youssef Chahed (Tunizi).

Kryeministri serb Aleksandar Vucic ka kon firmuar se javne e ardhshme do te jete ne Zvcer,. në Forumin Ekonomik Botëror në Davos. Vucic nga Presidenti kinez Xi Jinping do te keroj ndihmë për të zgjidhur problemin e bazenit te minieres në Bor. Vucic ne ekte sdamit ne Dvos padyshim do ta shfrytëzoj edhe per Kosovës , sidomos pas deshtimit te tren laramn me simbole e freka orrtodokse, te hyjne Kosove kur tî t’ket me trena e njerëz te dyshimet provokues, shkruan agjencia e lajmeve “Presehva jonë”

Një ditë më pas, Znj Leuthard do të takohet me udhëheqësit qeveritarë si Kryeministri belg, Charles Michel, dhe Kancelarin austriak, Z. Christian Kern, me të cilën ajo do të marrin pjesë të mërkurën në mëngjes, së bashku me të ftuar të tjerë, debati transmetuar në zinxhirin SRF i përkushtuar për forcimin e demokracisë ( “Die stärken Demokratie“). Në natën e enjte, pritet në Forumin e Hapur, ku ajo do të flasë në lidhje me pyetjen se si për të motivuar të rinjtë të marrin pjesë në procesin politik ( “tejkalimin Dallimet e brezave”).

Tema e bashkëpunimit në fushën e energjisë do të jetë në qendër të të paktën dy takime. Kryetari i shenjës Konfederatës në të një deklaratë të përbashkët me kryeministrin e Quebec, Z. Philippe Couillard. Një intervistë është planifikuar edhe me Komisionerin Evropian për Bashkimin Energy Marosh Sefcovich.

Në vetëm një vit që nga takimin e tyre të fundit në Alpet zvicerane, bota ka ndryshuar, nga zgjedhjet e fundit ne SHBA me ardhjen e Donald Trump për Presidentin e Shteteve të Bashkuara, pasatj vendimi Mbretërisë së Bashkuar për t’u tërhequr nga Bashkimi Evropian (BREXIT si dhe të pakënaqur në të thellë publike me procesin e globalizimit si dhe migracionin. terme kjoe fundit tejet shqtesuese.

Në Zvicër, numri i azilkërkuesve është rritur gjithashtu, por jo aq sa pritej në disa qarqe. Në fund të muajit nëntor të vitit të kaluar më shumë se 34,000 persona kërkuan azil në Zvicër, tashmë 10.000 më shumë se në të gjithë vitin 2014. Por kjo shifër është edhe më poshtë të dhënat e 47,500 të vendosur në vitin 1999 në prag të shpërbërjes së ish-Jugosllavisë.