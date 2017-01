Pse Thaci nuk i dha “Cmimin Nobel” Ashtonit dhe Dacicit qe e sollën Kosovën në prag lufte?!

Preshevë, 17 janar -Një grup personash para 3 vitesh (23.12.2013) emëruan kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç, si dhe shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton si kandidatë për çmimin Nobel të Paqes për vitin 2014. Pse Thaci nuk i dha cmimi Nobel Ashtonit dhe Dacicit qe e sollën Kosovën në prag lufte?! Nuk thon se koti qeni keq ta bjen ujkun n’turisht…

Pse Thaci dekori Ashtonin me Medalje Presidenciale per deshtime te Kosovës nga deri te lufta ?!..

Por nga ky vit deri sot nga kjo treshe i solli me shujke Serbise se Kosovës, kane konstauar an alitet dhe inelektuale shqiptare ne Prishtine dhe Tiranë. Siq jemi deshmitare marrëveshja e 19 prilli i vitit 2013 mes Dacicit-Thacit ishte me shume regres se sa progres për Kosovën, nese kemi parasysh se 90 per qind te ketyre marrëveshje nuk jane zbatuar, kurse Srbia ja ka arritur te ri shtrihet ne Serbi nga kodi i telefonisë serbe deri tek ..muri.

Ish-njeriu numër një i OKB-së z. Ban Ki-Moon ne intervsiten për agjenicne e lajemeve “Presheva Jonë” para dy muaji kishte akuzuar Beogadin dhe Prishtinen per mos zbatimin e paleve marrëveshjet e nenshkruara më 19 prilli i vitit 2013 . Thaci a sukse per Kosovën mund t’i konsiderojë n gritjen e murit serb n’midis Kosovës, kodit e telefonisë serbe ne Kosovë, car dushanët ane e kënd Kosovës, , flamuj serb ne Gracanice dhe Veri, arrestimin e Ramaush Haradinajt ne Francë, pergjakjen e opozites shqiptare ne Kosovë, burgosjet dhe vrasjet e shqiptareve ne burgje, dështimin e Kosovës ne UNESCO apo vetëm me tri njohje per tri vite ?, mungesën e diplomave dhe librave per vëllezerit shqiptare ne Luginen e Preshevës apo ijriin esaj ne procesin e dilalgut ne Bruksle? Vërtete a e din khs pse Thaci e dekori Ashtonin me Medalje Presidenciale per verte per suksese, per deshtime te Kosovës nga deri te lufta ?!.. Ndryshe Ashtonin do ta dekoronte edhe vendi i saj ?!

Dhe nse kemi gjitha keto deshtimem te Kosoves nga 19 prilli i vitit 2013 e deri sot atëherë shtrohet pyetje cfare shperblkimi a po pse i dha mirninhje ASshtonit per deshmiem apo per progres ? apo per ate pse ao arriti te perqafoj keta dy homolog, te njohur si pioner i Milosevicit, njeri dhe dhe pinier i Enverit, tjhteri te cile tjarana qe vetëm (ndoshta) nata i ndante n Bruksel. Këte vetem Thaci mund ta dijnë pse e shperbleu Ashtonit sot ne Prishtinë.

Me nje fjalë nga diologu i Brukselit te prire ag minsitrja e Thacit Edita Tahiri, Serbia ishte me fitimtare se sa Kosova, bile kjo e fundit ishte humbese me te cilat marrëveshje e solli serish Serbine ne Kosovë duke mo sllogaritur këtu humbjen e energjis, kohe e mos te flasim per bileta e hotele?!.. Nuk thonë së koti nganjehere se prej të mirave njeriu trenohet. Edhe Serbia nga ky turr i të mirave mendoi se do t’i ecte edhe me treni me “Kosovo je Srbija te cilit i palsen gomat n mdis Rashkës dhe pa një pa dy ju desht të ktheht prapa, kur pa trimat e shqipes ne ROSU-it nga 2 metra te gajtë, armatosur deri ne dhembë qe pritën “msyafire” te paftuar ne kufi Serbi-Kosovë te cilet kur emrrni fryme, nxjerrnin avull nga goja si luaj, si tymi nga qymkat e Obiliqit !..shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”