Lugina e Preshevës – një trumpetator në bisedimet shqiptaro-serbe

* Projekti i formimit të Asociacionit te Komuneve Shqiptare (AKSH) u përqendrua në idenë e “Kosovës Lindore” ka shkruar sot analisti i njohur serb Vojkan Ristic në gazeten e Beogradit DANAS, transmeron agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” (“Projekat formiranja ZSO kod Albanaca na jugu je fokusirao ideju o “istočnom Kosovu”)

Danas: Nda Rferedumi i 1992, përmes Asociacionit te Komuneve Shqiptare (AKSH) te Jonuz Musliut drejt realizmit te prjketit për “Kosovës Lindore”

Rastësisht ose jo, vizita e dytë Ilir Meta, këtë herë si President i Republikës së Shqipërisë, Serbinë jugore, përkoi me shtatëmbëdhjetë vjetorin e fillimit të përleshjeve etnike në komunat e Bujanovcit, Preshevës dhe Medvegjës UÇPMB ndërmjet pjesëtarëve të policisë dhe ushtrisë serbe, sjhkruna ne vazhdim gazetae beogradase Danas

Kurtuaznost mysafir, i cili kishte një “vizitë jozyrtare dhe private” Medvegjë, me miratimin paraprak të Qeverisë së Serbisë, dhe bisedës me kryetarin e Trupit Koordinues, Zoran Stankoviq, ishin zbutës. Meta foli për përmirësimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, ndërsa Stankoviç përmendur problemet që lidhen me tekstet shkollore në gjuhën shqipe, e cila është një segment në histori në lidhje me integrimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore të Serbisë. Zyrtarët krejtësisht grada të ndryshme, ata ranë dakord “, ne duhet të vazhdojmë të përmirësojmë masa për bashkëjetesë mes serbëve dhe shqiptarëve në këtë rajon.”

Se çdo gjë është sipas protokollit u kujdes qe sipa snjtimeve te para nga njhe prtal i njohur lokal, duek cituar Ilir Metesn ne Medvegjë se “Beogradi sa më shpejt të jetë e mundurte merr je vendikm te duhur për njohjen e Kosovës.”

Dy vizita e kryeministrit shqiptar Edi Rama, dhe një President ish Bujar Nishani, si dhe e fundit jozyrtare Ilir Meta tregojnë interes në Tiranë për jugun e Serbisë. komunikim të vazhdueshëm në mes të politikanëve lokalë me përfaqësuesit e autoriteteve të Prishtinës tregon vazhdimësinë, ku “Lugina e Preshevës” shije të përzier në kuvertë të kartave në tryezë diplomatike.

Refleksione nga Maqedonia, si dhe të gjitha qasje aktive Tiranë, komunat në jug të Serbisë vë drejtë “territor interesante” për të gjitha llojet e tregtisë të mundshme politike.

Formimi Projekti i komunave serbe në Kosovë, e cila ishte rënë dakord në Bruksel, por jo një zgjidhje praktike me pengimin e Prishtinës, shqiptarët në jug është e fokusuar në idenë e “Kosovës lindore”, e cila mbështetet në rezultatet e referendumit të paligjshëm në vitin 1992. Kjo tezë është vendosur zakonisht përmes pikëpamjet e Këshillit Kombëtar Shqiptar (KKSH) dhe deklaratat e Presidentit të këtij organi dhe lideri i Lëvizjes për Progres Demokratik (PDP), Jonuz Musliu.

Bëhet e qartë se sa i përket veriut të Kosovës një kartë të fortë atu në duart e Beogradit negociata tryezë në Bruksel, dhe në të ardhmen ndoshta një tavolinë në Ambasadën Amerikane në Shkup, kështu që nëse Prishtina dhe Tirana në kuadër të tërheqjes reciproke gjithmonë “Lugina e Preshevës”. Sidoqfte vizita ihste ajo vizite “jozyrtare apo private” e presidetnit shqiptar megjithatë zyrtarët e Tiranës po vizitojnë vendet e drejtpërdrejt të interesuara për të marrë pjesë në punën e madhe në lidhje me nyjë të Kosovës.