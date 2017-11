Ramush Haradinaj, më 17 nëntor, pritet të shkojë në një vizitë në Belgjikë. Do të shkojë në shtetin belg përmes Vjenës. Sa ishte në opozitë, Haradinaj ishte ndaluar në aeroportin e Baselit (ana franceze) dhe ishte mbajtur më shumë se tre muaj i izoluart nga qarqet franko-serbe.

Ndryshe zyrtarët e Qeverisë së Kosovës kanë paralajmeruar se vizita e radhes e Ramush Haradinaj do të jete Brukseli përmes Vienës. Në shtetin belg pritet të shkojë më 17 nëntor në një vizitë pune zyrtare.

Brukseli dhe Belgjika nuk jane Srbi. Haradinaj do arrestohet nëse udhëton në vendet sllave, por jo edhe në vendet e BE apo SHBA

Jane po ato media te njejta të cilat para ca muajsh para 27 prillit te ketij viti, ja kishin “nxjerrur bileten njëkahshe Colmare via Beograd” liderit Ramush Haradinaj, te cilat tash, nje jave para biztes per ne Belgjkike, serish po spekulojne ato se kryeministri shqiptar i Kosovës “do te arrestohet rruges per Bruksel”?!.

Por sipas agjencisë se lajmeve “Presheva jonë” duke ju refruart burimeve te Hages dhe Interpolit, kjo nuk do te ndodhe, sepse kyemnistritn kosovar nuk e kerkon as Interpèoli e as Haga, përec Serbisë.

Agjencia Reuters ka shkruar se vizita e Haradinajt në Belgjikë mund të jetë test për të parë nëse ai serish do të arrestohet për shkak të flet arresteve të Serbisë.

Lidhur me këte gazetari agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” sot ka kontaktuar zyrtare në seline e Interpol-it ne Lion.

“Ne nuk e kërkojmë arrestimin e Haradinajt. Per ne është i lire për ne Bruksel, rruge e mabre i qofte..” ka thënë sot R.B. zyrtare e Interpolit për “Presheva jonë” due shtuar se për keto “fletarreste” mos kerkoni pergjigje ne në Interpol, por nga ai vend (ne këte rast Serbia) qe ke erkon nje gjë të tillë..

“Në rast se policia ndonjë prej vendeve anëtare të 190 INTERPOL-it do të informojë Sekretariatin e Përgjithshëm të Organizatës, Lyon, informacion në lidhje me një hetim apo të njerëzve në arrati, ky informacion mbetet pronë e shtetit anëtari që komunikon. Në përputhje me rrethanat, INTERPOL është e ndaluar për të komentuar mbi raste të veçanta apo individë, me përjashtim të rrethanave të veçanta dhe me marrëveshjen e vendit anëtar në fjalë.” ka thënë sot R.B. zyrtare e Interpolit për “Presheva jonë”.

Haradinaj nuk është arrestuar me kërkesën e Interpol-it, ndryshe atë ne do te arrestonim ne Prishtine. Tiranë apo Zvicër ku ai ka vizituar kohëve të fundit, thonë zyrtarët nga Interpoli.

Mësohet Beogradi flet për 157 emra te ish-ushtarëve te UÇK-së, kurse Prishtina flet për 20 sish,. çka per Interpol asnjëra e as tjetra nuk janë te sakta. Do përkujtuar, siç kishte raportuar agjencia e lajmeve “Presheva jonë” se ne listën e Interpol-it për disa kohe ishte edhe i komandanti i UCPMB-së, por ai ishte hequr nga kjo liste para dy vitesh.

Shifrat e lartpërmendura herë 157 apo 20 ish-pjesëtar te UÇK-së nuk janë të dhëna te Interpol-it por te Serbisë, ka thëne R.B, zyrtare nga Interpolit me seli ne Lion.

Diplomati anononim nga Brujslkeli ne fundn per agejnci e elajemeve “Persheva Jonë” ka dekalruar se “Ramush Haradinaj do te arrestohet, nëse ai do te udhetonte ne vendet sllave, por asesi ne vendet e civilizuara te BE apo në SHBA…”

Sipas tij, Brukseli as Belgjika nuk eshte serbi e as Rusi, por Evropë. Atëhere pse te arrestohet kryeministri shqiptar i Kosovës Ramush Haradinaj?! Nese Thaci nuk arrestohet neper Evrope, pse Haradinaj te arrestohet, kur ka kaluar tri here permes duarve të drejtesisë nderkombëtare ?!

Lirimi i fundit i Ramush Hradnajt nga drejtesia fracneze jo vetëm se hudhi poshte spekilimet e mediave serbo-ruse e aty ketu ndonje albanofone, por se deshtimi i Serbisë me këte rast deshtoi dhe deshmoi se Begradtt më nuk i shkon fjala jo vetem tek vendet e BE-së dhe nderkombëtare, por edhe tek ato “hisorikisht” qe njihen mike te Serbisë, sikur qe ishte dikur Franca.