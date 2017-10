Preshevë, 20 tetor -Duket se moti s ka dal neper gazeta Vlora Citaku, ketre mungfes duket ajo me se shumit e ndien. Ambasadores se Hashimit Çitaku eshte kah i “kruhet”, apo ndryshe si thone eshte kah provokon me disa deklarata kuturu duke mos ja ditur hallin vetit. Ajo sot paska pohuar se “Vajzat e Prishtinës më shumë frikësoheshin nga Enver Sekiraqa, se nga policia e Serbisë”

Pergjigjie do te ishte shume e thjesht pse me ju friksue policise serbe ?! kete deshmoi dite me pare edhe vet Vlora Citaku e cila hyri në Serbi (Beogrda dhe Preshevë) me pecjellje te BIA-s dhe nuk pat pse te frikësohet nga policia e Serbisë? Per here duket Vlora Citaku del me nje dekalarte te sakt, nese edhe këte nuk e demanton Vlora, sikur punen e sulmeve serbe me gure te autobuseve kosovar ne Serbi, ka shkruar agjencia e lajemeve “Presheva Jonë”

Gazetat e huaja: Thaci, si e bëri ambasadore dashnoren (ish-sekretareshen e PDK-së) Vlora Citakun?

Përqafimim i ngrohte i Vlora Çitakut. Thaçi a po e mashtron gruan me “lepoticën” nga Amerika! (“U zagrljaju Vlore Citaku, Tači vara ženu sa lepojkom iz Amerike!”) kane shkruar gazeta e huaja duke shtuar se “Thaci, si e bëri ambasadore dashnoren (ish-sekretareshen e PDK-së) Vlora Citakun?”

Hashim Thaçi, Presidenti i Republikës së Kosovës, tallet publikish se eshte burr i kujdeshëm, por në të njëjtën kohë ai ka një çështje te pasionuar me Vlora Çitaku, ambasadore e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, shkruan mediat serbe, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Gazeta “Alo!” si deshmi te lidhjes mes tij dhe Vlores merr nje pergjim, transkript nga Prishtina me përmbajtje te nje bisede erotike mes Vlorës dhe Thaçit, të zhvilluar me 29 shkurt. Thaçi mori mundësi për të mesur per te dashuren e tij u se ankua qe “dje eshte ndjerë shumë keq, ajo kishte një dhimbje koke, ethe dhe u shume kollitje…”, transmeton “Presheva Jonë”

Vlora Çitaku erdhi e shkoi nga Presheva pa asnjë there ne këmbë e garantuar nga shërbimet sekrete serbe. Kur ajo u prit mire ne Beograd dhe kishte shëtitur natën ne kafenetë e kryeqytetit serb, pak kujt i kishte shkuar mendja se vizita e sajne ne Presheve ,Serbi do te ishte problematike. Kjo ishte e treta deputete e PDK qe hyri ne Serbi lirshëm si ne Drenice. Pas hëngër sillen deri n’fyte, para se te largohej nga Presheva ( 4 nëntor 2013) ajo tha «Nuk jeni vetëm.. » dhe ne Nju Jork përballë Dacici u pa qarte se janë te vet apo jo shqiptaret e Luginës. Dhe sot e asaj dite edhe Presheva edhe Vlora mbeten vetë?! Si e harroi Zhbogari Vlorën edhe kjo e harroi Preshevën, thuaj se ne paskemi faj ?!.. Është ky reciprocitet apo reciprocitet: “Unë flasë për serbet e Kosovës, e ti mos fol për shqiptaret në Serbi” ?!