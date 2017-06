Shqiptaret ne Zvicer japin 8 milione franga per dy xhami. Donatorë edhe katolike e zvicerenë

Dipasora shqiptare: Paret tona, djersen tonë më mirë në shtëpi te Zotit se me i dergu ne Kosovë haram, mafias politike

Bernë, 21 qaershor -Me rrittjen e numrit te shqipaterve ne Zvicer rreth (300 mijë) por rriten edhe shkollat dhe xhamite ne kete vend. Themi kështu sepse vetem muajin e kaluar, ne prag te Ramazanit në Zvicër u hapën dy objekte fetare, u be inaugurimi i dy xhamive te medha (Wi dhe Gjenevë) për komuniteti shqiptar ne këte vend demokratike dhe tolerant. Dy imamet e këtyre xhamive Bekim Halimi dhe Rijad Aliu jane mirënjohes dhe kane flanderuiar autoritet zvicerane për kete mundesi.

Toleranca ndërfetare e shqiptarëve, model për të gjitha komunitetet fetare

Kurse me 20 maj te këtij v iti në një atmosferë festive, me recitimin e vargjeve kuranore dhe intonimin e himnit kombëtar, banorët e Gjenevës dhe xhematet e besimtarëve myslimanë nga Zvicra, u përurua xhamia tjeter me emrin “Dituria”, të drejtuar nga imami Rijad Aliu. Xhamia “Dituria” e cila hapi dyert për 15 mijë shqiptarë në Gjenevë, u ndërtua pas një angazhimi aktiv të këshillit të kësaj xhamia dhe përkrahjes të besimtarëve myslimanë dhe autoriteteve zvicerane.. Bashkë me autoritetet zvicerane, në këtë ceremoni merrnin pjesë edhe Skënder Bruçaj, kryetar i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Naim Ternava, kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës si dhe përfaqësues nga Maqedonia e Presheva, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra.

Shqiptaret e qytetit Wil përurojnë xhaminë e tyre. Imami, Bekim Alimi, gjatë një prezantimi për gazetarët, sqaron se si kjo qendër islamike e takimit do të mund të bëhet simbol integrimi. Për ndërtimin e kësaj xhamie kursehet që nga viti 1992 dhe se i gjithë financimi bëhet vetëm nga donacionet e besimtarëve të këtushëm. Bëhet fjalë për rreth 4 milionë franga. Në këtë çmim është arritur edhe falë punës vullnetare të shumë besimtarëve. Do shtuar se këto dy xhami jane të 60-at me radhe për shqitaret në Zvicër.

Xhamia tjeter me minate ne Gjenevë, ku gravitojn e per cdo gjuma mbi 500 shqiptarë

“Me mire per Zot se sa per liderët mafioz ne Kosovë . Ata le te shtyhen pe rkarrige e te bëjne koalcione tere diten e naten. ne se kime ndermen me me dhene para haram, te cilat i kemi fituar me djersë. Japim atehere kure kmi nje shtet stabil dhe serioz dhe pa krim e korrupcion..” kane thëne disa donatore për agjencine e lajmeve “Presheva jonë”. “Liria e vatanit nuk fitohet me parti e me tarafe, me të pafe e me shkije të veshur si shqiptarë”, ka thëne Mulla Idriz nga Velekinca e Gjilanit, nje fetar dhe nacionalist i devotshëm.

Mesohet po ashtu se ne mesin e shume donatrove, pos shqipateve , jane edhe shume kalilke shqiptare dhe zvicerane. isa perfaqesue snga diaspora shqiptare ne fund i kanen thenë agjencise se lajmeve “Presheva jonë” se “boll ma na ka hanger mafia politike ne Kosovë lyp e merr pere ne emer te libimit te Kosovës, kurs eKosovne e kan lene kekrund hiq ?!, po hahen si qente për karriga eper poste. Paret tona, djersen tonë, më mirë në shtëpi te Zotit, xhamia e kisha, në shkolla apo foshnjore e shtëpi shëndeti.. se sa me i dergu ne Kosovë haram, mafias politike. Leni dallaverat e tradhtite se e feja e shqiptaret eshte islamia dhe krstiania!

Si komandant i Shtabit të Mbrojtjes Kombëtare në Nënprefekturën e Gjilanit, rojeve të kufirit në viset Prapashticë–Bujanoc-Preshevë-Kumanovë Mulla Idriz u la amanet se “Njeriu ka një nënë, ka një babë, ka një Zot, ka një Vatan që i detyrohet jeta… Pa vatan të lirë, nuk ka as jetë, as familje, as fe, as liri dhe as xhenet”