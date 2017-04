Pas Francës edhe Haga i përgjigjet Beogradit: Ramush Haradinaj për ne specialen është i paster, ashtu siq ka dalur i paster dy herë nga ICTY

Hagë, 29 prill -Pas deshtimit te Serbise e cila besonte tek Franca per ta siguruar koken e Ramush Haradinajt ne Beograd, tash Serbia po përpiqet, duke u përpjkeur të arsyetohet tek popullata serb pasi që “baruti i doli i lagur” në Colmar te Frances tash ka nisur te spekuloj me emrin e Haradinajt dhe spacialas. (“Poslednja nada za Haradinajeve žrtve je Specijalni sud za zločine OVK”).

Dy javë para lirimit te ish-kyreministrit kosovar Ramush Haradinaj, utoritetet e tribunalit per ish-Jugosllavine dhe ata nga sepcialja në Hagë, sikur edhe prokuroja zvcerane Carla del Ponte, permes agjencise se lajmeve “Presheva jonë” kishin sugjeruar Francën dhe Serbinë si anëtare të OKB-së që të rrespektojnë vendimet e kësaj gjykate të Kombeve të Bashkuara nga dyert e së cilës Haradinaj ka dalë i pastër si loti dh se ne Francëe po mbahet kot.

Ne muajin mars mediat serbe shkruajten se “Haradinaj nga Franca duhet ta zgjedh ose Serbine ose Hagën..” Por, ja me 27 prill u deshmuar se edhe kesajam ardhe nuk ja qelluan dhe Hradinaj nuk u ekstadue aty ku deshi Beogradi por ne vendlindje ne Republikene Kosovës per te cilin shtet akrifoikopi me fmamilje dhe luftoi ne krah te UCK-së dh NATO-s. Me verdiktin e Gjykates se Apelit u deshmuar se edhe Franca si nje vend mik tradicional dhe historik e “tradhtoi” Serbine, merre me mend?! Sa i përket kësaj të fundit, Hagës, agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” ka siguruar nga dy gjykatat ndërkombëtare (ICTY dhe specialja për Kosovën) se Ramush Haradinaj nuk ka të bëjë asgjë me to. Edeh zyrtaret e Inteprol-it me qender te Lion te Francës kishin deklaruar për agjencine e lajmeve “Presheva jonë” se Haradinaj nuk ishte arrestuar me urdhërin tonë.

“Tribunali ynë në Hagë për ish-Jugosllavinë e ka kryer me ish-kryeministrin kosovar Ramush Haradinaj dhe nuk dimë se çfarë fshihet, çfarë lojë është duke u bërë me të. Për më shumë mund t’i pyetni zyrtarët e Parisit, Beogradit apo Prishtinës mund të dijne ndoshta më shume. Sa i përketë neve, ai është i lirë. Për këtë ai ka dëshmuar dy herë në Hagë. z. Haradinaj nuk e ka vendin as në France as në Serbi, por në Kosovë..” ka thënë për Lillyana Pitesha , zëdhëndëse se ICTY-ne në Hagë.

Ngjashëm ka thënë sot edhe Avis Benesh nga Gjykata speciale për Kosovën.

“Specialja nuk ka lidhje me arrestimin apo izolimin e Ramush Haradinajt në Francë, ndryshe ai do te arrestohej në Kosove dhe jo atje. Prandaj kjo afere s’ka asgjë të bëjë me tribuanlin tonë për krime ne Kosovë”, ka pohuar Benesh zëdhënëse e Gjykatës speciales në Hagë.

Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj per kate rmuaj rresht u mbajt i izoluar në Francë si pasojë e një fletarresti të bërë nga Serbia. Pos disa deklaratave “n’hava” me këtë rast nuk është marrë apo protestuar nga askush seriozisht nga ana e shteti i të cilit i takon Haradinaj, përveç partisë së tij, pos OVL dhe popullatës shqiptare brenda dhe jashtë Kosovës me nje se rprtestash. Themi kështu sepse autoritet franceze kanë deklaruar se asnjehere nuk kishin marrur ndonjë kërkesë zyrtare nga Prishtina për lirimin e tij.