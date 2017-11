Presheve, 11 netontr -Kryetari i Lugines se Preshevës i cili aktualisht gjendet ne nje spital te Turqise Jonuz Musliu, njeherit kryetar i KKSH-së nuk do të bartë pasojat për shkeljen e ligjit. Ai nuk do te paguaj 40,000 dinarë as në burg, sepse ai nuk kishte dhënë informacion rreth financimit të aktiteteve te tija kombëtare dhe partiake, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Musliu: Nuk jam i besuar nga vendimi prokurorit Milanoviç. Kercnimet serbe me burg e me xhoba ndaj meje ishte presion i Beogadit mbi aktiteteve të mia komëtare në Luginë

Ne fakt lideri i Lugines se Presheves Jonuz Musliu ashtu keshtu kesja agjencia i kishte deklaruar se “nuk e kam ndermend as me pagu xhobe e as te shkoje në burg”. Agjencia elajemeev “Presheva Jonë” ka arrtitur te kontaktoj z.Musliun i cili lajm nuk e ka befasuar edhe aq.

“E kam dijtur se jam i drejte deh ska gje prej atyre kercnimeve, thjesht ishin manovra te Serbisë dhe n je lloj presuoni ne meneyre indirekte ndaj meje, ndaj KKSH-së dhe ndaj partise sime. Une edhe me heret ashtu keshtu e kam thene per agjencine e juaj se nuk e kam ndermend as me paguaj xhobe e as te shkoje në burg. Prtandaj edhe nuk kane cfare te bëjnë sepse nuk kane fakte dhe drejtesi eshtë në anen time.” ka thënë z.Musliu para pak nje qasti nga Turiqa për agjencine e lajmeve “Prsheva Jonë”

Do shtuar se ky preson per burg kunder Musliut ndodhi ne kohen kur ai kishte deklaruar për agjencie e lajmeve “Presheva Jonë” te cilat deklarata me pas u percollen edhe ne mediat e ballkanit i cili nga kryeministri i ri kosovar Hradinaj kerkoi hapjen e nje konsulate te Republikes se Kosoves ne Presheve dhe ajo se eshte koha per bashkimin e Lugines me Kosovën.

Se vërtete z.Musliu nuk paguan as gjoben e as nuk shkon ne burg e konfirmon sot edhe kryetari i Kundërvajtjes Milan Milanoviç për “Novosti” sipas te cilit kjo lande eshte e vjeter (i ka dal afati) qe daton para dy vjetësh për ekzekutimin e aktgjykimit përfundoi më 29 tetor dhe më 3 nëntor. Sipas prekurorit, zyrtarisht kjo çështja ështe e vjetëruar.

Musliu u dënua me 40,000 dinarë një vit më parë nga Gjykata e Kundërvajtjeve në Beograd, sepse ai nuk i dha informacione Agjencionit Kundër Korrupsionit mbi financimin e Lëvizjes së tij për Procesin Demokratik Bujanoc. Ky detyrim nga Ligji për Financimin e Aktiviteteve Politike nuk ka përmbushur, kështu që Agjencia ka paraqitur një raport kundërvajtës kundër tij.

GJYKATA MARINOVIQI thotë se afati dyvjeçar për ekzekutimin e dënimeve për kundërvajtje është jashtëzakonisht i shkurtër: – Tetë muaj më parë kemi propozuar që afati të zgjerohet në katër vjet kur ndryshon ligji për shkelje. Megjithatë, tashmë e kemi propozuar më parë, por propozimi nuk ka shkuar në Kuvend. Ndryshe Musliu nuk kishte paguar gjoba, gjykata u përpoq të bënte një pagesë të detyruar, por ai dështoi. Për këtë arsye, Gjykata e Kundërvajtjes ka ndryshuar gjobat këtë vit në burg. Si një ditë burgim “me vlerë” 1,000 dinarë, ai duhej të ishte në burg për 40 ditë. Gjyqtari Marinoviq thotë se vendimi për ndryshimin e dënimit i është dërguar MPB-së, por nuk e dinte përse policia në Bujanoc nuk e arrestoi Musliun?!