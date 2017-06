Kush është biznesmeni dhe humanisti shqiptare nga Presheva në Zvicer qe ka në buxhet 150 milionë CHF në vit?

Cyrih, 24 qershor -Mërgimtarët tanë në perendim sot nuk janë më si dikur sharragjinj të Esad Mekulit në Beograd. Se ata janë integruar mirë në Zvicër dhe vendet tjera te BE-së (Gjermani, Austri, Belgjikë, Itali) deri në SHBA, cka dëshmon jo vetëm gjuha e tyre që flasin mirë, por edhe postet dhe detyrat e tyre qe ushtrojne, cka ju ka besuar shtetet e ketyre vendeve oksidentale, si patron firmash në biznese të suksesshme, bankier, akritekt, mjek, ingjinier, avokat e prokuror, police e oficere ushtarak, ekspert të lëmive të larmishme si dhe një numë ri madh i studentëve të profileve të ndryshme…

Milioneri Muhamet Shabani nga Zvicra: Nuk kam projekte serioze në Preshevë, sepse atje s’kemi liderë serioz

Njëri nga ta është edhe Muhamet Shabani Muhamet Shabini drejor gjeneral i MS Finanz Group AG me seli në Cyrih.

Nga disa burimeve te agjencise se lajmeve “Presheva Jone” ka mesuar se milioneri dhe biznismeni i njohur shqiptar ne Zvicer Muhamat Shabani ka lidhje te ngushta me multi milioneret te njohur si oligarh..

z.Shabani eshte nga Presheva i cili ka lindur ne fshatin Miratoc i cili pas mabrimit te shkollimit ne fshat, preshve e Prishjtinë ai vazhdoi studimet posdiplomike ne fushën e biznesit në Zvicër. Muhamet Shabani ky humaniste dhe biznismen i njohur rradhitet nder milioneret e njohur ne token e e konfedereates helvetike në Zvicër. Ai jeton dhe vepron ne Cyrih, i cili drejton MS Finanz Group AG. MS Finanz Group AG, me seli në Cyrih eshte nje kompani e njohur per kredite e cila sot ka edhe selite tjera si ne Lucern, Bazel dhe St. Gallen. Në Zvicër është një nga kompanitë kryesore në sektorin e shërbimeve financiare. Ajo ofron shërbimet e saj për klientët në të gjithë Zvicrën dhe ofron këshilla 24h / 24 mbi të gjitha çështjet financiare. Biznesi dhe aktivteti i MS Finanz Group AG. MS Finanz Group AG Muhamet Shabani ka kaluar kufijte e Zvicres dhe vendeve te BE-së e shitre sot edhe en Kosovë.

Sidoqftë MS Finanz Group AG përcakton standardet vazhdimisht të reja në kushtet e shërbimit dhe këshilla për klientët, grupi gjithashtu është zgjeruar misionin e tij dhe zhvillimin e zgjidhjeve inteligjente që i përshtaten nevojave në ndryshim të konsumatorit.

“Une fillimisht falenderoj nga zemra mediumin tuj “Presheva jonë” si nje agjenci e vetme shqiptare në Luginen e Preshevës e cila na mabn gjalle nevete ketu ne zvcer,. prendim me informacione jo vetem nga vendlindja por edhe nga mjedise tona te banuara me shqiptare si dhe zhvillime tek ne në Zvicer dhe vendet tjera boterore. meq jam nga Kosov a öLindore, dDiten e nisi duke shfletuar agjencine e juja te lajmeve , te cilen e loxoj me kafen e pare te ëngjesit.. “Presheva Jonë” ma ndreq diten me lajme te mira dhe te shpejta..Por nganjhere edhe ma prishe me lajme per sende te kqija cfare po ndodhin tek ne…” thone ne fillim te bisedes Biznesmeni dhe humanisti Muhamet Shabani drejtor gjeneral i MS Finanz Group AG me seli në Cyrih.

Duke folur pr pune, aktivitte dhe sukeset ne kompanine e njohur zvicerane MS Finanz Group AG te drejtoruar nga Muhamet Shabani ne vazhdim thjote se “komapnia jone aktualisht ka mbi 200 puntorë dhe bashkepunëtore ne mbare Zvicren dhe rruzullin tokës, ku në mesin e tyre rreth 50 jane punëtorë me rroge te plote ne kabinetin tim. Filialat tona kemi shtire ehd ene disa qendra te ballkanit, si ne Mali te Zi, Maqedoni dhe se fundit edhe ne Kosovë. Bashkepunim biznesi pos me zviceranet kemi edhe me vendet Arabe sidomos me Dubaj e Monaco, pastaj ne bashkepuntorë amerikan, gjerman por edhe ruse. Parja si thone, te qudit, te shtin gjithkah, meqe ketu eshte pune biznesi dhe jo politikë. Parja, fitimi eshte pa kufijë, kur politika me kufije. Ndryshe kompania jone MS Finanz Group AG nuk do te kishte mbi 150 milionë CHF në vit ne fushene kredise, patundsmerise etj..”

Sa i perket investimeve në Kosovë z.Shabani ne vazhidim pohon se atje veq sa kemi filluar me disa projekte, ku deri tash kemi financuar vetem 10 milion euro me shprese qe keto investiumve te rriten muajve te ardhshme edhe me shume.

Se a e ka ndermend te invesotj ne Luginen e Preshevës ne vazhdim milioneri Muhamet Shabani nga Miratoca e Preshevës i cili prej vitesh jeton dhe vepron ne Zvicër per fund ka pohuar se “Une shume kam deshire te ndihmoje zhvillimin e vendlindjes sime, ne Kosovën Lindore. Disa here jam matur za ndihmojë. Ne fakt une ndohmoje njerezt e varfur e shtresa tjera njerezish me probleme shëdetësore apo sociale. Kam provuar te beje dicka te madhe dhe te menqur me Presheven time, por ju them me keqardhje se ende skam gjetur atje aleat bashkepunmimi e as besimin tek ata lidere qe per cdo kater muaj ndryshon qeveria lolakle. Si naj vejushk qe ndërron shpesh burrat. Lideret atje jane labil dhe besa te dyshimt, dreqi i raft n’fije cka bejne e me kë të bashkepunojne. Nje mund ta theme se ata per qyteterët, popullin e vet nuk jane duke punuar. Rasti konkret, ku e kane Referenduimin e 1-2 mresit te vitit 1992 dhe u gazetzaret q ene ypetjen eapre duhet t’i pyesni ku keni ate rpoces hiostriik dhe pse nuk eshte realizuar?!..E tash, cka me prit nga ta, apo cka mundemi me bashkepunuar apo investuar ne Preshevë. Prandaj, une nuk kam projekte serioze në Preshevë, sepse atje s’kemi liderë serioz. Ishalla e kapin ndore kta te rinjt, ndryshe Presheva,. Lugina kurre s’ka me i qel sytë tuj krshyr me hanger me dy lugë..! Per fund, ju uroj nga zemra vendasëve te mi Diten e Bajramit!”