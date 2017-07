Bernë, 26 korrik – Persoin dyshuar qe kishte planifikuar një atentat kunder stafit te redaksise se gazetes “Bota Sot” ne Cyrih në vitin 2002 do të paraqitet para Gjykatës Federale Penale (TPF) më 16 gusht , dite e mërkure ne oren 09:00, kane njoftuar sot zyrtaret e Tribunalit Federal te Zvicres agjencinë e lajmeve “Presheva Jonë” në Zvicër.

Sipas shefes per informim nga TF znj.Gregoria Albanasi, njeriu është i akuzuar për përpjekje per te vrarë nerez te shumtë i cili më 27 shtator të vitit 2002 me një pako bombë ndaj stafit te gazetes shqiptare Bota Sot, ne seline e saj në Cyrih. Përmes kesaj pakoje, autori i atentatit kishte pranuar që njerëzve t ju rrezikonte jeten në afërsi kur do te hapej pakoja, e cila përmbante një granatë dore.

Pajisja ka qenë maskuar në një dërgesë “dhurate” të verës, pr fatmiresisht mekanizmi qitjes nuk u aktivizua. Specialistët nga policia e Cyrihut ishin në gjendje për a c montuar me sukses, pa dëme, kete bombe.

I akuzuari, i cili u burgos fillimisht në burgun e qarkut në Bernë, është aktualisht në burg në aeroportin e Zurich-Kloten. Gjyqi i tij pritet të zgjasë dy ditë. Verdikti diten e enjte pas dite. ka njoftuar znj.Albanasi.