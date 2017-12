Bujanoc, 4 dhjetor -Sioq keni njoftuar ne Bujanoc po qendron nje delegacionit i Bashkimit Evropian (BE) në Serbi, i prire nga ambasadori Sem Fabrizi. Nga kjo vizite e pare e keoitj delgacion te larte te BE-së ka per qellim te njihet me sitgautne reale en Lujginene Preshevës dheper te inkurajuar rajonin me gatishmerine e BE-së për të financuara dhe kontribuar zhvillimin e infrastrukturës, nxitjen e konkurrencës së ekonomisë lokale dhe punë vende të reja të punës dhe përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, njofton agjencia e lajmeve “Persheva Jonë”

Fabizi pas një takimi me Presidentin e Qeverisë së Sërbisë Trupi Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Zoran Stankovic ju tha gazetareve se stabiliteti rajonal, bashkëpunimi dhe zhvillimi ekonomik dhe te drejtat e njeriut ne Lugine e Preshevës janë të rëndësishme për BE-në.

Shefi i BE-së Fabrizi ne viziten e pare Bujanoc interesohet për avancimin e të drejtat e shqiptareve në Luginë. Te zbatohet plani shtate pikesh i propozuar nga shqiptaret!

“BE vështron me vemendje Luginen e Preshevës “, ka thëne sot ne Bujanco shefi i miusonit te BE-së z.Sam Fabrizi i cili per here te pare vizitoi Luginen e Preshevës. Gjate kesja vizite shefi i misionit te BE-së ne Serbi z.Frbrizio sa ka lavderuar proeceset po aq edhe ka kritikuar, duke shprehur shqetësimin per ngecjeve te te”drejtave te shqiptareve ne Luginen e Preshevës, kane thëne nikociret nga Bujanoci per agjencine e lajmeve “Presheva jonë” sipas te cileve vetem dy kerkesa jane zbatuar qe 4-5 vite?!

Ambasadorët dhe Bashkimit Evropian ne Serbi Sem Fabrizi ne vBujanco ka thne se BE po ndjek me mjft kujdne ssiziaten dhe zhvillimet ne Luginene Preshvës tazhdim. “Konsiderojme se eshte mjaft e erëndësishme te vazdhoje dialogu dhe zbatimi i planit shtatë pikesh propozuar nga lidershipi shqiptar nga Lugina ne qershorin e vitit 2013..”

“Une jam i kënaqur qe sot këtu po dëgjoj mendimi te ndryshme. Beogradi te krijoj kushte ne Lugine qe qytetaret te ndjehen si ne vendin e vete ” tha Fabrizi sot ne Bujanoc i shoqeruar nga Zoran Stankvic, nje pensioner qe ende udheheq Trupin Koordinues për Medvegjë, Bujanc dhe Preshevë.

Ndryshe Stankovic si gjithnje edhe sot ne Bujanoc me te njejten retorikë, me te njejta shifra dhe te njejten fjalë. “Mbështetja e BE-së është e nevojshme për projekte për të përmirësuar kushtet ekonomike në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. komuniteti ndërkombëtar ka investuar rreth 35 milionë euro në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, dhe përmes Trupit Koordinues ka investuar edhe 60 milionë euro në projektet e infrastrukturës. Ne po punojnë në implementimin e programit të propozimit shtatë pikë mbi partitë shqiptare në këto komuna, Qeveria e Serbisë ka miratuar në vitin 2013”, tha Stankovic.

Në fakt qeveria serbe e Stankovicit, kur BE po teston Serbine per (mos) pranimin e saj, shpesh flasin per planin shtate pikesh te propozuar nga shqiptarët, por fatkeqesisht deri tash asgje s’ka konkrete, vec dekleratave, sidomos kur perfaqesiesti e BE-së apo nderkombëtarë tjere vizitojne Presheven?! Se shten ekshut saigurisht shiptare t eLugines sot nu do ter sihtee rajoni me i varfur ne Serbi dhe me i diksrmuar ne Evropë te cileve ju uhohen te drjhtat e tyre elemante te garantuar nga keshilli Evripian si flamur, teskte shkollore ne gjuhen shqipe, diplomat etj.. Ky diskrminim total sipas agjencise s elajemve “Persheva Jonë” ka bere qe qytetaret e Lugines, kryesisht te rinjt te largohen nga ky rajon nga mosprepsketiva. Ndyrshe edhe shefi i BE-së Sam Fabrizi nuk do t’i kishte thne Stankovcit ne Bujanoc se Beogradi duhet te krijoj kushte, perspektiva ne Luginë, për qytetaret te ndjehen si ne vendin e vetë.