Analisti italian nga Roma zbulon pse Papa nuk i përgjigjet ftesës së Thacit për ta vizituar Kosovën

Preshevë, 29 prill -Plot 21 vjet pasi Papa Gjon Pali II puthi tokën shqiptare, PapaFrancesco vendos të ndjekë rrugën e tij..Papa Françesk ka njoftuar gjatë meshës së ditës së dielës se do të vizitojë Shqipërinë në 21 shtator për të inkurajuar një vend “që ka vuajtur gjatë nga pasojat e ideologjive të kaluara”. Papa Francesku mirëpritet në Shqipëri. Mijëra pelegrinë nga e gjithë Shqipëria por dhe trevat shqiptare nga Ballkani ishin sot në Tiranë për ta përshëndetur por dhe për të marrë bekimin e Papa Franceskut. Fteda per vizite ishte bere nga kyremnistrit atkuaol Edi Rama. Se Hshim haci perpiqet te ecen ferkemave te Edi Ramës (si em deklartata ashut edhe me veprtime) deshmon jo vetem deklarata e tij, menjehre pads ramës, për “bashkim me Shqiperine”, por edhe me herët, ftesa (ne fakt fesat e tij, se paku tri herë) e tij drejtuar Papës per ta vizituar Kosovës. Por asa pas nje viti apo tri vitesjh ftesat nga Vatikani ende s’ka kurrëfare përgjigje pozitive per nje vizite te tille dhe paraljmrime mebeten shkrime dhe fushatëa e përkohshme dje ne favor e sot “bumerang” ndaj Thacit.

Thaci: Papa viziton Kosovën në 2016″, “Thaçi: Papa planifikon vizitë në Kosovë”,”Gazeta italiane: Thaçi e ftoi Papën për vizitë në Kosovë “, “Presidenti Thaçi paralajmëron vizitë të Papa Françeskut në Kosovë” .,.pta keta ishin disa tituj te prtlaeve kosvare sa here qq Thai apo personaliete tjera nga perishtina vizitonin papne ne Vatiian apo ne prag te zgjedhjeve ne Kosovë ?!, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva jonë”.

Pse po lutet Thaci per Vtakionain e pse Vatikani po lutet për Koovën ? Papa i shqetesuar me diskriminimin e serbeve dhe shquptareve katolikë në Kosovë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka bërë të ditur se gjatë takimit që pati dje (5 shtator 2016) me Papa Françeskun, ka thënë se Papa planifikon të vizitojë Kosovën. Por kete informacion kurre nuk e konfirmoi as Papa, Roma e as selia e Vatikanit?! Ose Papa refuzon te vizitoj Kosoven edhe pse mediat si ne Serbi ashtu edhe ne Kosovë spekuluan para nje viti, se “Papa, gjatë 12 muajve te ardhshëm do te vizitoj Beogradin dhe Prishtinën” (Blic, 2016: Mediji danas navode da bi papa Franja trebalo da poseti Beograd i Prištinu u narednih 12 meseci.“)

Disa nga keta mund te mendojne qe Papa nuk vjen per arsyje te popullates myslimane. Ne fakte kjo nuk mund te jete assesi e vertete, sepse Izraeli dhe Palestina nuk jane me shumice te krishtere, perkundrazi, por pavarsishte kesaj, Papa ka qene ne vizite atje, sikur pardje edhe në Egjipt.

A thua e tera kjo ështe keshtu? Në “Balkanalysis” autori i njohur italian Matteo Albertini nga Milano ka shkruar se “Përkundër faktit se vetëm 5 përqind e popullsisë së Kosovës është katolike, Vatikani tani po shkon përtej aktiviteteve të saj fillestare (të kufizuara më parë në forcimin e pranisë ekzistuese të katolicizmit), pasi ai percepton një interes strategjik në përpjekjen për t’u konvertuar myslimanët kosovarë.” (“Despite the fact that barely 5 percent of Kosovo’s population is Catholic, the Vatican is now going beyond its initial activities (formerly limited to bolstering the existing presence of Catholicism), as it perceives a strategic interest in attempting to convert Kosovar Muslims. “)

Të krishterët e serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës, ato përfaqësojnë 7% të popullsisë, kryesisht mysliman. Gjendja e tyre pakica ekspozon ato të ngacmimit dhe diskriminimit shpesh (“Les chrétiens du Kosovo : Serbes et Albanais, ils représentent 7% de la population, majoritairement musulmane. Leur situation de minorité les expose à des vexations et à des mesures souvent discriminatoires“) shkruan news.va, portla ky iVatikanit, trasnemton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Ne krahasim me vendet tjera, ne Kosove sot nujk funksion shteti juridik, krii i oranizuar, krrupcioni, papunesia dhe eksodi i madh, prositucioni, mafi politike ne kreu e shtetin me te ri evropian etj.. a thua jane këtoi aresyet qe Papa t mos e vizitoj Kosovën edhe pse atij ja puthën doren (dihet pse) pos presidneit Thaci edhe shuem personlaitet nga Kosova i cili u ftu ane vizite apo ta njoh Kosovne se paku dhjte here keto decenie te fundfit?!

Kosova është vend evropian me shtetasit partisë më të madhe duke luftuar në Siri kundër popullit të saj. Ata janë të treqind të lënë që nga 2014 dhe shpallja e të ashtuquajturit kalifatit al-Baghdadi. Kosova është gjithashtu një shtet ku muslimanët përbëjnë mbi 95% të popullsisë.

“Kosova nje terren i preferuar i xhihadizmit” (“Le Kosovo, terreau du djihadisme”) ehste ky titulli i Radio Vatikanit nje medium i selioas se shenjt vatikanit.

Varfëria, e cila prek një pjesë të madhe të popullsisë, është gjithashtu një faktor shpjegues. Jo për të përmendur faktin që Kosova dhe Ballkani më të gjerë, janë fushë beteje mes disa fuqive të huaja: Rusia dhe Turqia, historikisht të pranishme në gadishull, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Kosova gjendet në udhëkryq të interesave të shumta kontradiktore.