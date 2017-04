Shoqatat nderkombëtare të Gazetarëve në Zvicër dhe Evropë mbështet memorandumin e KE ne Strasburg për zbardhjen e vrasjeve të gazetarëve në Kosovë

Bruksel, 11 prill -Siq kemi raportuar Nils Muizhnieks, Komisionar për të Drejtat e Njeriut, dje ka bërë publik një Memorandum mbi misionin e tij në Kosovë ku kërkohet nga EULEX dhe Policia vendore hetime për vrasjet me motive politike dhe të 13 gazetarëve në Kosovë, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”.

Shoqata Nderkombëtare Gazetareve shqiptare në Zvicër dhe Evropë (AJASE) prantere e IFJ dhe Reporters sans Froniteres ne Bruksel ka mbeshtetur Memorandumim e Keshillit Evropian për zbardhjen e gazetareve te vrare ne Kosovë. Në fakt kjo shoqate nderkombëtere e cila tubon gazetare shqiptare dhe te huaj ka pritur reagime dhe përkrahje pozitive të ketij Memorandumi së par te ketij lloji nga Strasburgu, rrespektivisht nga një zyrtar i larte i Keshillit Evropian të mbeshtet nga institucionet dhe shoqatave të gazetareve në Kosovë.

Mos arrestimi i vrasësve të gazetarëve në Kosovë nga policia, frikë nga mafia janë të korruptuar apo solidarizim me kriminelët!

Heshtja perballe ketij memoran dumi pe rmediat deh gazeatzret e vrare ne Kosovë nuk mund te kuptohet ndryshe pos solidarizim me kriminelet, soe keto shoqata nuk po kanë kohe se po merren me pune tjera “kercnimet e shpikura” te gazetareve per qëllime karrieriste, thuhet ne reagiumin e AJASE, transmetuar nga agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Ne këtë memorandum te Keshillit Evropian te ttiulluar: Drejtësia, kohezioni social dhe liria e medias mbeten sfida të lartë në Kosovë (“Justice, social cohesion and media freedom remain top challenges in Kosovo“) nenshkruar nga Nils Muizhnieks, Komisionar për të Drejtat e Njeriut, Komisioneri konsideron të domosdoshme për të kryer hetime efektive në 13 raste të vrasjeve dhe zhdukjeve të gazetarëve në Kosovë (Lastly, as regards media, the Commissioner underscores the need to effectively investigate the 13 cases of murders and disappearances of Kosov journalists, which occurred between 1998 and 2005, and to bring the perpetrators of those crimes to justice. ) i cili ka ndodhur në mes të 1998 dhe 2005 (kutpom shumica gazeatre dhe abshkepuntore te gazetes kombëtere “Bota sot”) dhe për të sjellë autorët e këto krime para drejtësisë, transmeton agjencia elajemeve “Persheva Jonë”

Rreth vrasjeve te gazetareve ne Kosovë nga Brukseli kane reaguar pos AJASE edhe IFJ dhe Repoprters sans Frontieres te cilat kane përkrahur memorandumin e KE ne Strasburg për zbardhjen urgjente te varsesve te agzeatreve ne Kosovë. ketl shoqat nderkobmëtare nga policia vendore dh Eulex kerkojn e që t’mos mbyllin sytë para kriminelëve, por të arrestojnë kriminelët në Kosovë!

“Për IFJ në Bruksel shqetësuese mbetet liria e shtypit në Kosovë, sidomos vrasjet dhe kërcnimet e vazhdueshme të gazetarëve, çka policia vendore dhe EULEX-i duhet të bëjë më shumë, të identifikojë autorët dhe të jap dënimin e merituar. Ndryshe, mos arrestimi i tyre mund të kuptohet frikë nga mafia, janë të korruptuar ose solidarizohen me kriminelët që do të inkurajonte, trimëronte kërcënuesit dhe vrasësit e tjerë në rajon”, kështu ka thënë shefi i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve (IF) Evropën me seli në Bruksel, Ernest Sagaga.

Sipas raporteve te IFJ, Reporters sans Frontieres dhe AJASE (Asociacionit të Gazetarëve Shqiptare në Zvicër dhe Evropë) në Kosovën e pas luftës ka pasur mbi 200 kërcënime dhe 4 gazetarë të vrarë, kryesisht të gazetës “Bota Sot” (Enver Maloku, Xhamajl Mustafa, Bekim Kastrati dhe Bradhyl Ajeti) por sot e kësaj dite përveç deklaratave “të ashpra” askush nuk është arrestuar për këto akte kriminale.