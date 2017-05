Zyrtari i OFAS nga Berna: Pensionet e Zvicrës për kosovarët as ket vit jo. Nevoitet kohë

Bernë, 9 maj -“Pas elaborimit e ketyre bisedimeve fjalën e fundit do ta japin dy dhomat e perlamenti zviceran dhe me sa duket edhe ai kosovar, duke miratuar konventen. Dhe kjo marrëveshje, konvente nuk mund te hyje ne fuqi para dy-tri vitesh. (“Une fois élaborée, la convention devra être approuvée par les Parlements des deux États. Elle ne devrait pas entrer en vigueur avant deux ou trois ans..“) Une nuk di daten e sakt, por mund t’ju theme se kjo marrëveshje per pensionet per Kosoven nuk mund te ndodhe kete vit…” ka deklaruar so për agjencinë e lajmeve “Presheva Jonë” ne Zvicer z.Harald Sohns shef për komunikim në OFAS në Bernë.

Zvicra do të vazhdojë të mos ua paguajë pensionet e pleqërisë dhe ato të invaliditetit kosovarëve që kthehen të jetojnë në Kosovë deri atëhere sa t’mos arrihet nje marrëveshje , konvente mes qeverise kosovare dhe zvicrane, ka mesuar sot agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra, duke ju referuar burimeve nga autoritetet e Bernës.

Sohns nga OFAS: Raund i ardhshem i negociatave mers Bernes dhe Pruishunës ne qerhsorpër zgjidhjen e problemit të pensionistëve kosovarë

Që nga mbledhja e 16 nëntor 2016 ne Berne Këshilli Federal i dheen driten jeshile Departamenti Federal i Punëve të Brendshme për fillimin e negociatave me Kosovën për të përmbyllur një marrëveshje të sigurisë sociale viteve te ardhshme.

Harald Sohns shef për komunikim në OFAS në Bernë sot ka deklaruar agjencise së lajemeve “Presheva Jonë” ne Zvicer se “një marrëveshje e tillë do të lejojë qytetarët e Kosovës për të prekur pensionet e pleqërisë dhe të aftësisë së kufizuar pensione të reja jashtë vendit. Por për të arritur ketë nevoiten bisedime dhe kohe te cliat negociata kihjsin nisur kah mesi i janari te keitj viti”

Sipas zyrtarit te OFAS ne Bernë z.Sohns “do perkujtuar se pas ketyre negociatave te cilet do te jene të gjata, autoritetet helvetike padyshim kane vëne edhe kushte Prishtines zyrtare, sepse siq e dini, ne kemi pasur një pervoje te hidhur ne terren, kur dihen aresyet pse Zvicra terhoqi keto pensione. Prandaj ne muajin nentor te vitit te kaluar Berna i dha një shansë Prishtinës për të negociuar për zgjidhjen e problemit të pensionistëve kosovarë. Vec kesaj, dhenia e pensioneve per kosovarët nuk mund të jepen pa perufunduar keto bisedime per te cilat nevotzet kohë. Pas bisedimeve do te arrihet nje marrëveshje mes paleve, konvente siq kemi vepruar me gjitha vendet e botes. Pas elaborimit e ketyre bisedimeve fjalën e fundit do ta japin dy dhomat e perlamenti zviceran dhe me sa duket edhe ai kosovar, duke miratuar konventen. Dhe kjo marrëveshje, konvente nuk mund te hyje ne fuqi para dy-tri vitesh. (“Une fois élaborée, la convention devra être approuvée par les Parlements des deux États. Elle ne devrait pas entrer en vigueur avant deux ou trois ans..“) Une nuk di daten e sakt, por mund t’ju theme se kjo marrëveshje per pensionet per Kosoven nuk mund te ndodhe kete vit. Megjithate per t’u arritur kjo konvente, mvaret nga kohëzgjatja e negociatave mes dy delagecioneve nga Berna dhe atij nga Prishtina. Pra siq po e shifni nevotet pune, bisedime dhe kohë ”