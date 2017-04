Strasburg, KE kërkon nga EULEX dhe Policia vendore hetime për vrasjen e 13 gazetarëve në Kosovë!

Strasburg, 10 prill 2017 – Tetëmbëdhjetë vite pas përfundimit të konfliktit, mijëra njerëz janë ende duke pritur për drejtësi në Kosovë. Është koha për të ndryshuar kursin dhe për të ndërtuar një shoqëri të drejtë dhe i kujdesshëm. Kjo praktikë përfshin ndjekjen penale kundër të gjithë personat e përfshirë në krime lufte dhe ata imponojnë efektive, për ndriçimin e fatit të të gjithë personave të zhdukur, për të siguruar që të gjitha viktimat e luftës të marrë dëmshpërblim dhe për të lehtësuar kthimin vullnetar të personave të zhvendosur “, tha sot Nils Muizhnieks, Komisioneri për të drejtat e njeriut (Memorandum by Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his mission to Kosovo, from 5 to 9 February 2017) duke e bërë publik një memorandum në vijim të misionit të tij në Kosovë 5 deri në 9 shkurt, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Drejtësia, vrasjet dhe liria e medias mbeten sfida të mëdha në Kosovë

Në fjalë ndarjet etnike të rrënjosura thellë që dëmtojnë kohezionin social dhe zhvillimin e Kosovës, Komisioneri bën thirrje për përpjekje më të mëdha për të nxitur pajtimin dhe për të ndërtuar një sistem arsimor të vërtetë gjithëpërfshirës që avancon respektin dhe tolerancën ndër-etnike.

“Ne duhet të rishikojë të gjitha tekstet shkollore dhe materialet mësimore që përcjellë idetë nacionaliste dhe paragjykimet. Përpjekje të konsiderueshme janë të nevojshme për të futur metoda të reja të mësimdhënies, duke përfshirë historinë, të cilat promovojnë mirëkuptimin ndërkulturor. ” ka shtura zyrtrai i larte i KE ne Strasborug, transmeton agjencia elajemeve “Persheva Jonë”

Komisioneri Muizhnieks ne vazhdim thekson urgjencën e dhënë fund mosndëshkimit për kryerjen e krimeve të luftës, pefshnir eketu edhe vrasjet me motive poltike /kudnershtarve te tyre poiltik/ për të siguruar që të gjitha viktimat e luftës kanë një zgjidhje efektive. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet për të dëshmuar sistemin e mbrojtjes, e cila është shumë e pazhvilluar.

“Ne kemi nevojë që Kosova është duke intensifikuar përpjekjet e saj për të siguruar mbrojtjen e dëshmitarëve dhe mbështetje efektive në procedurën penale lidhur me veprat penale të kryera gjatë luftës. Çdo kërcënim apo frikësim të dëshmitarëve duhet të rezultojë në një hetim dhe autorët duhet të sillen para drejtësisë. ” ka phuar rapertueis i KE z.Muizhnieks

Përveç kësaj, Komisioneri vëren me shqetësim se më shumë se 1 600 persona janë ende të zhdukur në prag të konfliktit të Kosovës dhe u bën thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të riafirmojnë vullnetin e tyre politik për të adresuar këtë çështje të ngutshme, duke përfshirë hapjen arkivat e ushtria dhe policia që mund të përmbajnë informacion të dobishëm për këta njerëz.

Komisioneri gjithashtu bën thirrje për zgjerimin e fushëveprimit të ligjit që rregullon përfitimet për viktimat e luftës, në mënyrë që të gjithë civilët mund të kërkojë dëmshpërblim. Ndërsa mirëpret shqyrtimin më të mirë të nevojave të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ai theksoi nevojën për masa shtesë për të hequr pengesat, sociale, ekonomike dhe shëndetësore, të cilat ende të parandaluar viktimat për të rindërtuar jetën e tyre në dinjitet.

Përveç kësaj, Komisioneri Muizhnieks e konsideron të nevojshme për të përmirësuar situatën e mijëra të zhvendosur me forcë gjatë konfliktit, duke përfshirë në lidhje me të drejtat e tyre në shëndetësi, arsim dhe strehim; disa nga këta njerëz jetojnë në 29 qendra kolektive të mbetura, shpesh në shumë të pasigurt.

Siopas zyurtarit te Keshillit vropian “Shumë prej tyre, duke përfshirë edhe fëmijët, duke jetuar për vite në kushte të rrezikshme për vdekje. Ne duhet të gjejmë ata për zgjidhje të qëndrueshme të banimit dhe për të lehtësuar kthimin vullnetar të të gjithë personave të zhvendosur që dëshirojnë të kthehen në Kosovë. Kjo do të thotë heqjen e pengesave që vazhdojnë si mosndëshkimit për krime të motivuara nga urrejtja ndaj një grupi etnik dhe mungesën e zbatimit sistematik të vendimeve të brendshme, gjyqësore ose administrative, në lidhje me çështjet pronësore. ”

Së fundi, për sa i përket medias, Komisioneri konsideron të domosdoshme për të kryer hetime efektive në 13 raste të vrasjeve dhe zhdukjeve të gazetarëve në Kosovë (Lastly, as regards media, the Commissioner underscores the need to effectively investigate the 13 cases of murders and disappearances of Kosov journalists, which occurred between 1998 and 2005, and to bring the perpetrators of those crimes to justice. ) i cili ka ndodhur në mes të 1998 dhe 2005 (kutpom shumica gazeatre dhe abshkepuntore te gazetes kombëtere “Bota sot”) dhe për të sjellë autorët e këto krime para drejtësisë, transmeton agjencia elajemeve “Persheva Jonë”

“Nuk duhet të jetë një mjedis të sigurt për gazetarët dhe profesionistët e tjerë të medias, sidomos duke përmirësuar aftësinë e zbatimit të ligjit dhe autoritetet gjyqësore për të hetuar dhunën dhe kërcënimet drejtuar kundër tyre dhe të imponojë ndëshkime efektive për kryesit. “Komisioneri theksoi gjithashtu nevojën për të gjetur një financim të qëndrueshëm të mediave të shërbimit publik,