Preshevë, 5 nentor -Siq kemi njoftura para nje jave se zgjedhjet ne Preshve do te mbahne me 24 dhjtor, sot ki informacion i agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” eshte konfirmuar edhe zyrtarisht nga Kryetarja e Kuvedit të Serbisë Maja Gojkoviç. Kyreparlamentja serbe mori sot një vendim për thirrjen e zgjedhjeve për këshilltarët komunalë të komunave Preshevë dhe disa komuna tjera si ne Mionica, Negotinë dhe Pecinci për 24 dhjetor.

Zgjedhjet edhe tri jave, në Preshvë mjegull, shqipatret hiq kërkah, te perqare…

Maja Gojkovic mori një vendim duke u bazuar në Ligjin për Zgjedhjet Lokale dhe Ligjin për Vetëqeverisje Lokale.

“Vendimi për të thirrur zgjedhjet në këto pushtete vendore hyn në fuqi ditën e botimit në Gazetën Zyrtare, kur fillon afati për kryerjen e fushatave zgjedhore”, thuhet në deklaratën parlamentare, trasnmton aghejncia e lajemeve “Persheva Jonë”

Zgjedhjet në Preshevë, Mionica, Negotinë dhe Pecinci do të jenë nën autoritetin e autoritetit të administrimit të zgjedhjeve bazuar në dispozitat e Ligjit për Zgjedhjet Lokale.

Kane mbetur edhe gjashte jave nga keto zgjedhje e ne Presheve ende mjegull, sak shenja uniteti mes liderëve?! Mesohet se ne Presheve do garojne 10 a 12 parti ..sa te thuash nuk gabon, sepse jane themeluar parti te reja sa me mbush nje traktor me “prekolice” me miletë.. Shqiptaret sjane hiq kerkah, e kan humburn busollen, lideret bëjnë fushate me gjitha anet (vec me qytetaret jo pa perespektive, pa pune, pa diploma, pa parespktiove po ikin..) por me vizita e takime prit e percjelle me njerez te “medhenj” sa ne Prishtine aq në Beograd, sillen si gusa n’mjegull?! Beogradi po ben punën e vete, perqaj e sundo!.

Fushata ne Luginen e Preshevës ashtu keshtu ka filluar, duke zgjuar lideret nga gjumi se po ofrohet ora e ndarjes se tortes. Kjo po vërehet se lidertet e Lugines diteve te fundit kane intensifikuar aktivitetet, jo me qytetaret, por me takime e vizita se paku permes fotografive dhe premtimeve.. sa ne Beograd aq edhe fushate ne Tiranen e Prishtinën, madje duke edhe ftuar ministra te cilet po premtojne mjete fianciare qe deri ma tash nga Prishtina e as nga Tirana nuk ka asgje, oervec nderrimit te kart vizitave..

Ju kujtojme se zgjedhjet ne Prshjevë jane rewzulatta i perqarjeve o t epopullates, por të lierëwve te shqiptareve ne Lugine si dhe lajkmi perkarrige, te erut për “vlast” (pushtet). Dhe mu keto perqarje beri qe Boegradi perkërisht kreu ui qvwrise serbe znj.Anan Brnabic te emëroi me goje te vet Shqiperim Arifini kryetar temporer ne Preshevë.