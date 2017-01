Zvicra ka nevojë për 134 000 punëtorë të rinj, por jo kosovarë

Bernë, 22 janar -Sipas nje studmi deri në vitin 2030 nevoten mbi 134 000 punëtorë me orar të plotë qe do të përkujdesen për të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, shkruan ahgejcioa e lajemeve “Presheva Jonë” nga Berna duke jju referuar mediat zvicerane.

Disa portale kosovare e kane botuar kete lajm me nje titull provokativ, apo thene me mire nxites duke njdellur dhe mashtruar te rinjt ne Kosovën e papunë qe ne nejfare menyre rppovokohet edhe eksodi. Por autoritetet nga Berrna i kane deklaruar agjencise se lajmeve “Presheva jonë” se “kjo nuk vlene per kosovarët, sepse qeveria e Kosovës eshte pajtuar se “ky vend eshte i sigurt”. Prandaj edhe nuk pranojme më njerëz nga Kosova as azilkerues as punëtore, bile qindra tjere jane ne radhe për t’u kthyer ë Kosovë..”. Besa eshte edhe gjynah me këso titujsh provokohen dhe t eluhe tme emoscione te njerëzve të papune, te shkrete qe mezi presin ne je konkurs ne vend apo ftese nga jashte?!, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

.

Sidoqoftë, këte hulumtim e ka bërë Zyra Federale për Sigurimet Shoqërore (BSV). Kjo fuqi punëtore shtesë do të duhet të plotësohet deri më 2030. Numri më i madh i stafit është llogaritur sipas hulumtuesve për të moshuarit. Në shtëpitë e të moshuarve brenda 15 vjetëve do të punojnë mbi 140 mijë të punësuar me orar të plotë