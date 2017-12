Preshevë, 5 dhjetor -Nuk kane mbetur as 3 jave nga zgjehdjet e perkohshme ne Preshevë, kur partitë (shtate shiptzare dhe shtae serbe) jane dhje s jane gati, sespe deri tash jane prezentuar vetem kater lista, ka njftuar sot per agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” z. Zeqir Miftari, kryetar i Komisionit Zgjedhor Komunal.

Miftari: Partite kane afat edhe tri dite…deri me 8 dhjeto per t’u paraqitur

Sipas tij, pritet të dorëzohet deri te premten edhe tre ose katër listat zgjedhore. Miftari i tha se afati i fundit për dorëzimin e listave zgjedhore ishte 8 dhjetor.

Në radhë të parë eshte lista zgjedhore Alternative për Ndryshim e Sqhiprim Arifi, pastaj vjen Partia Demokratike Shqiptare e Ragmi Mustafes, Bashkimi Demokratike i Shqiptarëve udhëheqës Naser Haziri dhe grupin Lëvizja Qytetarët për Partinë Demokratike të Reformës Shqiptarëve, udhëhequr nga Sami Salihu.

Do perkujtuiar se Qeveria serbe, e rpie nga Ana Brnabic per t’i dhen fund percaqrjeve dnershiptare, ajo ne kyre te Komunes së Preshevës nga Beogradi ka emëruar Shqiperim Arifin si kryetar tranzit, deri me 24 dhjetor kur do te mbahen zgjedhjet e Përkohshme në komunë.

Presheva më 24 dhjetor do të mbajë zgjedhje të jashtëzakonshme lokale. Në këtë garë për 38 ulëse në Kuvend garojnë më shtatë parti shqiptare, po aq edhe serbe. Në Preshevë, per nga numri partive nuk dallojne serbet (ku jetojnë rreth 1300 serbë) dhe shqiptaret edhe pse keta te fundit jane shumice (mbi 95%). Dallimi mes serbeve dhe shqiptareve dallon aty se të paret jane unik, kurse te fundit te perqare, pikë pesë, pas emërimit te Bernabic per kryetar komune Shqiprim Arifin, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.