Ministri i Thacit, Abelard Tahiri nga PDK qe dite me pare vizoti Bujancolit ne eprcjelle te SUP-it serb, hanger kebapa me kajmak ne Bujanoc me Shaip Kamberin, sipas ketij te fundit, paska dhuruar edhe 40 mije euro për SHF ”Desanka Maksimovic” ne Bujanoc. kurse shkollat shqipe “Migjeni” dhe “Zenel Hajdini” ne Caravajkë dhe Medvegje s’kane nxemja as ujë?!, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Në mbledhjen e mbajtur më datën 20 tetor 2017, ka aprovuar vendimin e Ministrisë së Drejtësisë për ndarjen e mjeteve buxhetore nga Kodi Ekonomik, Subvencione për etnitete Publike në vlerë prej 40.000 euro, për ndihmë financiare për renovimin e shkollës fillore në fshatin Samolicë, Komuna e Bujanocit, te ciles shkollë ja kishte fshhur Shaip Kamberi emrin “Desanka Maksiomovic” e cila shiptaret e Kosoves i quante “siptari” kurse ata te Sqhiperisë “Albanci”

Ne prag te zgjedhjeve ne Kosove dhe Presheve nje minister i Thacit (PDK) vizitoi Bujanocen i pritur nga shefi i kesaj komune Shaip Kamberi.

Do perkujtuar se kjo qeveri (me heret e Mustafes dhe Thacit) keto vitet e fundit kane aprovuar shume vendime per Luginen por asnje nuk eshte reralizura, si per rezoluten e kuvendit, si per 400 mije euro per KKSH-ne ne Bujanoc, por deri tash kush sytë nuk ia ka pa ketyre mjeteve.