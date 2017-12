Preshevë, 1 dhjetor -Sot ne oret e hershme te mengjesit jan bastisur dy shtepi prej nga xhandarmeria. Forcat serbe kame bastisur shtëpite e shqiptareve ne fshatin Rahovice dhe Raincë, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuara burimeve te fshtrave.

Mesohet se keto arrestime jane bere me pretekst ne kërkim te armëve. Rreth ketij aksioni policor, sigurish me vone MUP-i serb do te dal me ndonje njoftim zyrtar se per cka vertete bëhet ketu fjale dhe cka kane gjetur nga keto bastisje..