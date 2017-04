WikiLeaks: Haradinaj i pastër dyfishë nga Haga rast i vetëm në botë

Preshevë, 26 prill -Mbi 500 letra jane zbuluara nga Wikileaks (18 Gusht 2011) janë edhe komunikimet e ambasadorit amerikan Christpher Dellme liderët Kosovës si dhe për rastin e ish-kryeminsitrit kosovar Haradinaj, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Fillimisht per dosjet ne Kosovë WikLeaks “Vlerësimi i plotë për kryeministrin e Kosovës ka qenë: “Në fakt, kjo e paraqiste Thaçin në formën më të keqe–emocional, i ngutshëm (impulsiv) dhe i nxituar”.

Ambasadori amerikan paralajmëron prishjen e koalicionit PDK-LDK

Dell, jep lajmin natën kur PDK, nga kafe-bari i Prishtinës “Zanzibar”,përmes një mesazhi telefonik dërguar RTK-së, njoftoi shpërbërjen e qeverisë PDK–LDK.”

Komenti amerikan, i shkruar nga ambasadori Christopher Dell, bën fjalë për natën kur PDK, nga kafe-bari i Prishtinës, “Zanzibar”, përmes një mesazhi telefonik dërguar RTK-së, njoftoi shpërbërjen e qeverisë PDK–LDK.” shkruan agjencia e lajmeve “Presheva jonë” duke u referuar WikiLeaks amerikan

Kryeministri Thaçi, thuhet në dokument, e ka njoftuar Ambasadën amerikane se ai konsideron që marrëveshja të cilën e kishte arritur partneri i koalicionit, LDK, me partinë opozitare, AAK, për zgjedhjet lokale 2009, e ka dëmtuar koalicionin qeverisës.

Dell, në këtë dokument, jep edhe këtë sqarim interesant për atë natë: “Sipas të gjitha gjasave, kryeministri Thaçi ka vepruar në mënyrë të pakujdesshme natën e kaluar, kur ka vendosur që të përjashtojë LDK-në prej koalicionit, vetëm një orë pasi ka marrë vesh për marrëveshjen mes LDK-së e AAK-së.

I njëjti dokument i zbuluar nga Wikileaks shkon më tutje në trajtimin e këtij problemi duke thënë se Thaçi e kishte të qartë “marrëzinë e këtij veprimi, mëngjesin e nesërm pas një takimi me presidentin Sejdiu, atëherë kur nuk kishte asgjë për të treguar”.

Haradinaj i paster dyfishë nga Haga rast i vetëme ne botë

Prokuroria argumentoi se ish-kyremnistrit kosovar Ramush Haradinaj pe¨rmnude rakuzave serbe ne Hage bdolim paster dy here. Heren e pare 2005 para ICTY nuk ishin gjetur Fajtor sikur edhe me vone ne vitin 2008 po ashut ai nga Haga u lirua pèër shkak se nuk pati dehsmi se ai ishte fjator ! hskruan agejncia elajemeve “presheva jonë” duke ju referuar dosjes nga WikiLeaks.

Ramush Haradinaj, Lahi Ibrahimaj dhe Idriz Balaj u kthyen në Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, ICTY, për një Rigjykim i pjesshëm pasi prokuroria bindur një gjykatës të apelit se ajo Nuk i ishte dhënë kohë e mjaftueshme për të dëgjuar dëshminë e dy çelësave Dëshmitarëve.

Prokuroria argumentoi se Hardinaj dhe Ibrahimaj nuk ishin gjetur Fajtor në vitin 2005 sepse dëshmitarët ishin “kërcënuar dhe shantazhuar” dhe Nuk mund të jepte dëshminë e nevojshme. Në vitin 2008, Haradinaj dhe Balaj u liruan nga të gjitha akuzat për krime lufte Dhe krimet kundër njerëzimit pas një gjyqi trevjeçar. Brahimaj ishte I dënuar me gjashtë vjet burgim për trajtim mizor dhe torturë.

Treshja në këtë rast, e njohur si Haradinaj dhe të tjerët, u paditën më parë Me akuza lidhur me vrasjen, rrëmbimin, torturimin dhe përdhunimin e serbëve dhe romëve Dhe shqiptarët në mes të marsit dhe shtatorit 1998. (“The prosecution argued that Hardinaj and Ibrahimaj had been found not guilty in 2005 because witnesses were “threatened and blackmailed” andcould not deliver the necessary testimony. In 2008, Haradinaj and Balaj were acquitted of all charges of war crimes and crimes against humanity following a three-year trial. Brahimaj was sentenced to six years’ imprisonment for cruel treatment and torture. The trio in the case, known as Haradinaj et al, were previously indicted on charges related to the murder, kidnap, torture and rape of Serbs, Roma and Albanians between March and September 1998.”)

Haradinaj, 43 vjeç, u padit në vitin 2004 ndërsa shërbeu si Kryeministër i Kosovës Ministri, dhe u dorëzua vullnetarisht në Tribunalin. Udhëheqësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, ka pranuar Mbështetje të gjerë politike në Kosovë. Deri në korrik 2011, Tribunali ka paditur 161 persona, me të cilat po vazhdon Procedurat për 35 të akuzuar dhe përfunduan procedurat për 126 të akuzuar, jashtë Nga të cilat 64 persona janë dënuar.