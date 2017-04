Vucic më shumë o votua në Kosovë (Veri) se sa në “Serbinë Jugore” (Luginën e Preshevës)?!

Preshevë, 4 prill -Zgjedhjet presidencilae ne Serbi te dielen e fundit deshmuan edhe nje gjë se Vucici për president ishte me i dashur nga pakica serbe e n je vendi fqinjë, ne Kosovë, se sa nga shumica shqiptare ne “Juzna Srbi”, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Keshtu, kandidati presidencial i koalicionit qeverisës Aleksandar Vuçic, në Kosovë eshte votuar nga mese 80.04 për qind e votuesve ose 32,495 votues, kresishtr serbë. Të gjithë kandidatët e tjerë së bashku mori katër herë më pak vota se Aleksandar Vucic.

Ndryshe nga votimet ne Kosovë, Vucic në “Sebrine Jugore” vendabnikme ekto tre banuara me shumice shqiptare, ne Luginen e Preshevës nuk ka votuar askush nga shqiptaret jo se jo pore dhe nga serbet shume pak qe duket se jane te zhgenjyer edhe ata, ndoshta jo për diksminim , por për shka premtimeve boshte te te eprmsiuar gjendjen e konoimie apo infratrkturen ne Luginë, të cilet duket se jane “viktime” e shqiptarve.

Themi viktime, sepse per shkak shqiptareve edhe ate po vuajnë, ku qeveria serbe nuk ka iniciartiva as vullenet per te avancuar zhvillimin ekonomik ne këte mjedis te banuar kryesisht me shqiptarë të cilet kan mbetur as me Serbi e as me Kosovë.