Shqiptaret per dallim nga ato vrasjet “normale” ne ballkan per mexhe apo per hakmarrje, ne perenim skane asop prbleme te mexhve , por viten per drode ose per g”ranim” prostitucion. Keshtu vrasja e fudidt ka ndodhur sot ne Ekuator deke lene ne vent te vbdkeur nje mafioz shqiptar te droges, njfton agjencia e lajemeve “Presheva jonë” duke ju referuar mediave ekuatoriale.

Mesohet se kontabadnisti shqiptar i drogës ka qenë shkak i vrasjes në qendër të qytetit Guayaquil në Ekuador, ka raportuar policisa vendore. Dy persona e kishin ndjekur me motorr shqiptarin dhe në momentin që makina e tij ka ndaluar e kanë qëlluar me 4 plumba pistolete. Makina e blinduar e ka shpëtuar nga vdekja shqiptarin, emri i të cilit nuk bëhet i ditur nga mediat ekuadoriane. Nga pamjet shihet se shqiptari lëvizte me një mjet luksoz. Makina ka qenë e blinduar për shkak të kërcënimeve që kishte marrë më parë viktima ka thënë shefi i policisë së qytetit për gazetarët. Nga kronika e televizioneve ekuadoriane është qartësuar edhe një skemë e atentatit, që ka pasur si shkak prishjen e pazareve të kokainës. Ky është atentati i dytë që ndodh në Ekuador ndaj shqiptarëve. Disa muaj më parë u vra Ilir Hidri. Policia dha të njëjtin shkak për ekzekutimin e tij nga vrasës me pagesë, prishja e pazareve te drogës.