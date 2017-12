Preshevë, 1 dhjetor -Shefi i Delegacionit të Delegacionit të Bashkimit Evropian (BE) në Serbi, ambasadori Sem Fabrizi paguajnë 4 dhjetor 2017 në vizitën e parë në Luginen e Preshevës, ku ai do të vizitojë projekte të cilat në Vranjë dhe Bujanoc të financuara nga Bashkimi Evropian të cilat kontribuojnë në zhvillimin e infrastrukturës, nxitjen e konkurrencës së ekonomisë lokale dhe punë vende të reja të punës dhe përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, njfotn agejncia e lajemeve “Persheva Jonë”

Ambasadori Fabrica në Vranjë, së bashku me kryetarin e komunës Sllobodan Milenkoviv vizitojnë zonën e lire ne Bunushevc, zhvillimi i infrastrukturës të cilit, gjatë shtatë viteve të fundit, përmes financimit të planifikimit dhe dokumentacionin teknik, Bashkimi Europian mbështeti me më shumë se 700.000 euro.

Në Vranjë, Shefi i Delegacionit të BE-së për të vizituar dhe të punojnë në fund të bllokut kirurgjik të spitalit në Vranjë se BE ka ndare 2.8 milion, e cila do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e shërbimeve shëndetësore të ofruara nga ky institucion mjekësor ofron më shumë se 250.000 banorë dhe banues Pçinjës Qarkut.

Gjatë vizitës, ambasadori Fabrika në Bujanoc do të takohet me kryetarin e Trupit Koordinues të Qeverisë së Serbisë për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Zoran Stankovic dhe pushtetaret aktula ne komunën e Bujanocit.

Fabrika do të marrin pjesë në punën e aktorëve në projektin e Departamentit të Fakultetit Ekonomik të Suboticës në Bujanoc, ndërtimi i së cilës BE-ja në partneritet me Qeverinë e Zvicrës përmes programit të zhvillimit të progresit Europian, financuar me më shumë se 800,000 euro, ndërsa Qeveria e Republikës së Serbisë përmes komunës së Bujanocit dhe Koordinimit trupi për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë ka marrë pjesë me 208,000 euro. Me këtë rast, Shefi i Delegacionit të BE-së do të takohet edhe me dekanin e Fakultetit Ekonomik, Aleksandra Grubor.