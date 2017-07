Preshevë, 22 korrik -Milan Krkobabic , Ministër i ngarkuar me zhvillimin rajonal dhe koordinimin e punës së kompanive publiketha sot se 1200 prej 4700 fshatrave kane mbetur të shkreta ne Serbi, ku ne 150,000 shtëpi askush sot nuk jeton ne to. Ky vetë-spastrim etnik (auto purification ethnique) qe do ta quanim, sot po ndodhe ne Serbi, ka shqetesuar autoritet serbe, sidomos rreth trukkrjes kartes demografike ne kete vend te ballkanit, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar burimeve nga Beogradi zyrtar.

Milan Krkobabic i tha sot Radio Televizionit të Serbisë, se ideja që të rinjtë të kthehen në vend me anë të ndarjes së 25 deri 50 hektarë tokë të shtetit, me kusht të vetëm që duhet të përpunohen. Krkobabic ka shtuar se ideja që të rinjtë dhënë 200.000 hektarë tokë e cila është në pronësi të shtetit.

Sllovenët dhënë 45.000 euro për njeriun i cili u largua nga vendi dhe për të zgjidhur për t’u marrë me vendin. Ne nuk kemi shumë për të dhënë, por le të japë sa më shumë si një subvencion për të hapur disa vende pune. Dhe kjo është një punë në bujqësi – tha Krkobabic.

Serbia me 150 komuna, vetëm në 18 sosh pa shqiptar. Vec kesaj, per fund do theksuar se Serbia sot ka 150 komuna me 23 qytete me Beogradin kryqytet. Sipas burimeve serbe është majft interesante të shtohet edhe kjo se nga gjitha komunat në Serbi 12 komuna nuk ka pasur shtim të popullsisë sepse aty nuk ka shqiptarë, cka nenkupton se komunat ne Serbi shtohen vetëm aty ku ka shqiptarë, shkruan sot agjencia e lajmeve “Presheva jonë”