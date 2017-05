Vëllezerit Elezi nga Zhegra në Gjenevë 1000 akullore gratis me rastin e hapjes se xhamisë. Qindra flija, bakllava, pite.. për shqiptarë e zviceranë

Gjenevë, 21 maj -Siq kemi njoftuar dje në një atmosferë festive, me recitimin e vargjeve kuranore dhe intonimin e himnit kombëtar, banorët e Gjenevës dhe xhematet e besimtarëve myslimanë nga Zvicra, në Plan-les-Ouates përuruan xhaminë “Dituria”, të drejtuar nga imami Rijad Aliu.

Bashkë me autoritetet zvicerane, në këtë ceremoni merrnin pjesë edhe Skënder Bruçaj, kryetar i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Naim Ternava, kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës si dhe përfaqësues nga Maqedonia e Presheva, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra.

Maturantja në Gjenevë Tevide Maliqi nga Presheva me plise te bardhë shpërndanë flija nga Kosova Lidnore..

Ceremoninë e hapjes së kesaj xhamie te re ne Gjenevë në prag te muajit te madherueshëm të Ramazanit qe do te jete 24 ore ne shërbim për komunitetin shqiptar prej mbi 15 mijë personash që jetonë e punojne ne këtë kanton muarën pjese rreth dy mije per te cilet u shtrua dreke e darkë per mysafiret nga Shqipria, Kosove e Maqedonia dhe mbare shqiptaret nga Gjeneva e Zvicra qe kishin ardhur te ndjekin prerjen e shirit te xhamisë se re. Sofra shqiptare u kthye me ilahi e kenge te bukura me qifteli.. Aty takuam edhe nje te re, nje maturane, studente e shkëlqyeshme ne kolegjin Sismondi ne Gjenevë Tevide Maliqi nga Presheva me plise te bardhje shpërndanë flija nga Kosova Lindore..

Sipas agjenicisë se lajmeve “Presheva jonë” me 20 maj 2017, në ditën e shtune me rastin e promovimit te xhamise ne Gjenevë u shprendane mbi nje mije litra uje e lëngje tjera, u pjeken (ne natyre me saqë) dhe u ngrenë rreth 30 flija, pastaj mbi 20 bakllave e mbi nje mije petulla sarma, laknorë, pite etj.. cka shkaktuan kolona te gjata madje edhe nga radhet e policisë dhe te huaj tjere tec ikle tpaten reastin te “déguster” specialitete shqiptare.

Sabit Elezi nga Zhegra patron i “La Rotonde de Baby-Plage Petite Restaurations” dhuroi mbi 1 mije akullore gratis për xhermatin

Ne kete manifestim, ku muaren pjese edhe fëmijet, kesaj radhe jo se ishin harrur fëmijet , por i kishin gëzuar ata me 1000 akullore gratis. Keto akullore u shperndane për 5-6 ore rresht nga firma bzinimsent e suksesshme ne Gjenevë, vëllezërit Elezi nga Zhegra te cilet hapjen e xhamise uruan duke gëzuar fëmijet dhe pjesemarrësit me akulloret e tyre te shijshme.

“Miku i mire nuk shifet vetem per dite te veshtira, pore dhe ne dite gezimi dhe feste. Siq po e shifni sot te gjthe jane te gezuar dhe festojne tempullin e ri te diturise dhe ardhmerise, hapjen e xhamise se re kete ne Gjenevë. Gjithe këta fëmije, te rinje e te reja dhe xhematin deshëm t’i gezojme me keto akullore tona duke uruar dhe ndare gëzimin bashkarisht..” tha per agjencine e lajmeve “Persheva jonë” Sabit Elezi nga Zhegra patron i “La Rotonde de Baby-Plage Petite Restaurations” ne Gjenevë.

Mr.Nazlie Hajdini nga Rahovica e Preshevës edhe pse profesoreshe zanati i “otllogise” po shkonte per dore. Nazlia kete e deshmoi me piten e saj qe i kishte sjellur ne këte dite feste ne Gjenevë. “Per gjithe keta musafire shqiptare por edhe zvicerane dhe te huaj te feve dhe ngjyreve te ndryshme paten rastin te ushqehen, shijojne e specialitet e shqiptareve, fale 200 firmave shqiptare qe nduhmuan deh financuan. Per këte ushqim te pergatitur mire padyshim do falenderuar edhe motrat dhe nenat shqiptare te cilat pergatiten per këte dite festive, Allahu i shperblefte dhe ja u pagoft mundin..” ka thëne për agjencine e lajmeve “Presheva jonë” imami i xhamise prof. Rijad Aliu.

Autoritetet zvicerane dhe policia e Gjenevës kanë shprehur mirënjohje për rregullin dhe disiplinën e treguar nga pjesëmarrësit gjatë kohës së përurimit. Krejt normale manifestimi kaloi pa kurrëfare problemi, sepse aty nuk u perdon as alkooli e as droga, tamam puna me pas ndonje incident edhe ketu?!..