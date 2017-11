Shkruan: Syle MUAJ

ATA PO JETOJNE NE KOSOVË SHUL SHQIP dhe do te jetojnë edhe mbas nesh

e do te flasin e vendosin edhe për ne se a e meritojmë varrin ne Kosovë apo diku tjetër sepse ata te vetëvendosur do te vetëvendosin edhe për Kosovën por edhe për ne

e jo për sllavo – greko turqit aziatik por shul shqip për te vetëvendosurit e çështjes qytetare shqiptare

PSE JO…

Rinia e cila e jeton jetën edhe më shumë se sa ne nuk gabon ajo e donë edhe Kosovën edhe shtetin e ri me shumë se sa gjeneratat e vjetra sepse e jeton Kosovën ne mënyrën e re e jo moniste, unë kur rashë ne burg Tribuni i sotëm Albin Kurti ishte 6 vjeç…

e nuk mund ti këtë sherret e një ish pushtetari te ish pushtuesit qe edhe kësi lloj mu….. .

kemi ne institucionet tona qe i ceka nga azem vllaqi, isa mustafai, nik lumezin, tadei rodiqin, orhan rekathatin, isuf buxhovin, skender loshi, hami bujupi, mehmet shoshi,daut gjoci,mehmet locin, asllan sllamnikun, bashkim kursanin, demë mujaj, sadik bakaj, bajram dreshin, istref sadiku, muharrem danën, selim broshën, lorenc selmanin, ……

e qindra te tjerë qe edhe sot shih qe mendonim se do te urtësohen e ta pranojnë shtetin e dytë shqiptar shih gërrithin e shantazhuanë ne interes te një koqovarrizmi pro sllavo aziatik

qe pasha besën shqiptare duhet te ju kthehemi e mos te i lejojmë te bëhen shkije edhe një here se ua dimë edhe çerdhet e lidhjet e tyre tamam te pobratimesh me shkije e turq

e ju themi hapur

BASH ZOTI SHQIPTAR I VRAFTË OREEE

e plotë ish gjykatës e prokuror fallto e dreq e te birin pro sllav qe ku po munden po hakëmirrën shih ne fëmijët tanë apo ne VETEVENDOSJEN kjo po vërehet jo vetëm nga familjet tona por edhe nga ndërkombëtarët ai nuk i dinë sherret e ish pushtetarësh si azem vllaqi e Isa mustafai….. apo te 800 UDB- ash qe edhe sot paguhen nga Serbia e e hanë bukën shqiptare … kur po këta si lloj shkijesh – shqiptar qe me ish pushtetin e tyre i dresojnë uniformën tonë te policisë shih e rrezikojnë institucionin me te shenjtë te popullit ta armiqësojnë me familjet shqiptare,

qe veç ta ruajnë pushtetin e pasurimin e tyre QAFËTRASHJEN E TYRE…

shih mbi deputetet sapo rininë e shtetit tonë te dytë shqiptar apo lëvizjes se rinise qe jo rastësisht quhet VETEVENDOSJE.

*

Është një hajkë anti shqiptare

Po shihet fytyra e ish pushtetarësh te ish pushtuesit qe pushtuesi shkoi e këto hiena vrastare mbeten e po shkaktojnë plagë

edhe një here ne mbarë popullin qe e mundi robërinë e do duhet ti mund edhe këta me gjak serbi qe ende po veprojnë për Beograd e rusi

qe u krijua edhe para çlirimit te Kosovës ne vitet kur ne ishim ne burgjet e rënda 1981-1990

apo nga kjo strukturë pro serbo sllave

qe aso kohë para se te kryenim ne burgjet e dënuar po nga kjo klikë ish pushtetar e ish UDB- eske

ne veç i gjetëm ne pushtet mbi ne

ne nga burgjet ata veç kush i kishin nxënë pozitat këto figura pro sllave e anti nesh shqiptare e anti te burgosur politik

qe e dërmuan një popull qe doli i lodhur nga lufta e te molisur nga gjenocidi serbo sllav

e sot te varfëruar e te trishtuar nga persekutimet e Po kësaj klike pro sllave, shih ne ish pushet…

qe veçantë ne kohën e pushtimit hyri ne pushtet edhe një herë e quhej DEMOKRATET E BEOGRADIT

u vetëshpallur edhe KOMUNAR edhe bashkëkohor dhe kërkuan njohur nga Beogradi

gjë qe e morën

as një ndryshim as ndërrim karrikash nga ish regjimi pushtues ne te ashtu vetë quajturit DEMOKRATET e KOSOVËS

/ku pijetar ishin gjykatës e prokurorit qe na dënuan ne me miliona vite/

qe sot si kurrë po persekutimet qytetar e vlera shqiptare

Ata ishin me simpatinë e sllavo aziatikesh e veten e quajtën demokrat

e ne te vërtet ata ishin e janë përsekutuesit tanë edhe fizik edhe me burgjet me miliona vite

qe u integruan ne sistem te pushtuesit dhe me rrogat e tyre te majmen

Kjo sorte e gjallesash anti shqiptare dhanë çdo gjë kundër Shqipërisë dhe te qenurit shqiptar

mbas tyre ne sistem te ish pushtuesit

sot kemi po ato struktura njerëzish qe na dënuan e Po na dënojnë

Kishin è kanë ne propagandën e tyre te krijua rrit e një kombi kosovari pro multieticitetit qe çdo pakice i kundërvihej komunitetit tonë shqiptar ashtu si para lufte gjatë lufte

edhe sot te gjithë ish pushtetarët apo ish UDB-ja qe u infiltrua mes popull e sot po dallohen te gjithë….

me pasurimin e privilegje kundër veç popullit tonë me 97% te komunitetit shqiptar

qe nëse kërkon ndryshime apo kërkesë elementare dënohen dhe burgosën e e quajnë kinse diskriminim pozitiv e për një reagim kundër te krijoj e gjykime fallco dhe vërtet te dënojnë ne burgje te rënda.

kinse shërbim Kosovar ???

por ne çdo mjet e çmim ishin e mbeten kundër çdo veprimi qytetar e kombëtar

Shefi i tyre ekzekutiv ishte e mbetet azem vllasi, isa mustafa e sejment e tyre UDB-ash Xhavit, Xhavit Halita…

e kompania e tyre jo e vocërr deri mbi 870 spiun me rrogën serbo aziatike

Qe po kurdisin raste, inskenime, vetë therje, vetëvrasje, vrasje ne burgjet hetuese…

burgosje dhe krijojnë grupe qe nuk ekzistojnë fare si “syri i shqiponjës”

Qe ishte pjellë e këtyre pobratimesh /vëllamë/ te sllavo aziatikesh

Qe ne strategji kishin e kanë se bashku me disa zyra ruso- sllavo aziatike krijimin edhe një herë te një MINI JUGOSERBI

Qe nëse i lejojmë vërtet edhe po e krijojnë me zyrat pro serbo sllavo aziatike

*

PRANDAJ te kemi përgjegjësi për çdo gjë qytetare institucionale e kombëtare pos pobratimash

apo ish pushtetarësh pro shkije-“shqiptar” qe kemi edhe kësi mysybet insan shejtan kopil aziatikësh

por jo ama te rinia jonë e pa sherrin e ujqërish te vjetër qe pasha zotin e duan Serbinë

po ti lejojmë edhe te ju kthehet krenaria e tyre pro sllave

Qe shih uniformën e policisë se Kosovës po e qojnë ne vëllavrasje ne popullin tonë

Posaçërisht ujqerit e vjetër pushtetar si hashim broja, azem vllaqi e isa mustafa….

E PLUS 800 sejmenësh UDB- ash te ish pushtuesit Serbi e Mali i Zi qe po sjellin e po kafshojnë ne rininë e Kosovës tonë shtetin e dytë shqiptar qe nuk i njeh pobratimët e pro shkijet

qe e dinim se ishin e janë ne Kosovë e ku ua dimë edhe te bëmat edhe emrat edhe mbiemrat …

Dhe mirë ua bëmë qe i njohim kush është andej

e kush këndej me rininë tonë

qe nuk është as islamike as greke as serbe as aziatike pos nga Shqipëria e Evropa

prandaj rroftë rinia shqiptare evropiane ne shtetin e dytë shqiptar te Republikës se Kosovës

E ne mbrojtjeje te institucionesh te shtetit e ne mbrojtjeje te rinisë VETEVENDOSJE.

Dakord te dashur vëllezër e motra te komunitetit tim shqiptar

por ama shqiptar

s.m.