Paris, 27 korrik -Hashim Thaci bashke me ministat e tij Arsim Bajrami dhe Enver Hoxhaj para dy vitresh kishin besuar se me 9 nëntor 2015 Kosova do të bëhet anëtare e UNESCO-s, por nuk ndodhi, si rezultat i dobët i lobimit, kane vleruar analsitet shiptar.

Para dy vitesh ata kishin dhene deklarata kuturu dhe “bindese” se Kosova do të bëhej anetare e UNESCO-s, qe u pa se daklartat e tyre ishin me shume fushate dhe me te qëllume. ne stilin helbet ndoshta pranahet e na mbete neve ndera se “bëmë lobim te forte”, merre me mend pa levizur këmbën, vec disa deklaratave pompoze ne portalet e tyre.

Duket se edhe sivjet eshte nisur me deklaratat e ngjajshme rrteth anetasresimit te Kosoves ne UNESCO po nga ata ministra te Thacit. Kurse nga ana tjtreter zyratret ekesja orghanizate boterore sot i kane deklaruar agjecise së lajmeve “Presheva Jonë” se Kosova deri sot nuk ka aplikuar ne UNESCO?!

Ndyrshe nga Prishtina zyrtare dali lajme se nje kerkesë e tillë në adresë të kësaj organizate eshte berë

UNESCO duke demantuar Prishtrinen zyrtare, kane pohuar se “Kosova s’ka aplikuar ende për anetarësim ne organizaten tonë..”