O Milete a u mërzit pash Zotin qe shkoj ky a kjo Lunacheki, tha sot nje grup i te rinjve shqiptare, atma burra dhe femra shqitare. Udha mare t’koft Ulrike Lunacek…se edhe pa ty bin bari n’Kosovë, tahe ata..Por të gjithe ndoshta skan pasur deshre ta urojne keshut..ndoshta kane pasur desire te gjendet end ene mesin e tyre sidmos ata te “Republikes me flamur laramanqe..” bile edhe Hashimi dhe Enveri, sikur edhe Atifetja apo Vlora qe ndoshta i ka fike largimi i saj…

Ajo ne fund te takimeve lamutimirese me Atifeten , Hashimin etj..ja u ka perkujtuar liderëve kosovar “disa obligime” duke shtuar se “Kosova ka perspektivë evropiane dhe se duhet të përmbushë obligimet e marra me marrëveshjen kontraktuale me BE-në…” se cfare marrëveshje flet Luaqek qe njihet publikisht si lezbieke dhe pro LGBTI. Sahere do te shofim ne rruget e Beogradit apo Prishtines lezebeika, homoskeksua me nostalgji e lot ne sy do ta kujtojme Luancekin..