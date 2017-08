Njëmbëdhjetë persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës, gjatë ditës së martë. Siç bëhet e ditur në komunikatën e Policisë të lëshuar për medie, arrestimi i tyre ësht1% bërë përshkak të kalimit te paautorizuar të kufirit. 5 prej tyre janë serbë, ndërsa 6 tjerë janë rusë. Ne fakt keto arrestime ishin pritur, sepse mediat shqiptare para ca ditesh kishin shkruar se agjenturat ruse dhe serbe po periqen te desatabilizojne Kosoven, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë” duke ju referuar burimeve të policise kosovare.

Kosovë, Policia arreston 11 persona, 6 rusë dhe 5 serbë arrestohen afër Podujevës

Grupet e 11 personave të nacionalitetit serb dhe rus, i cili dje arrestoi rreth 13 orë në ish administrstivnom e kalimit Sekirača, pala e fshatit të territorit Medragovac të Kosovës, komuna e Podujevës, është i destinuar Ndalimi në polici për 48 orë, ajo ishte Jugpress në Policinë e Kosovës.

Ata do te gjenden para prokurorit i cili do të vendosë nëse do te gjobet për hyrtje legle ne Republikën eKosovës ose ata do të vendosen në paraburgim për 30 ditë.

Agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” ka mesuiar se pesë banorët serbë të komunës së Medvegjës dhe në mesin e të arrestuarve ishin gjashtë femra, prej tyre katër ruse dhe dy serbe. Ato, nese nuk do te ishte ndonje mision spionazhi paka shume mund te dihet pse kane provur te hyjne në Kosovë sespe mosha e tyre eshte e re nga 1980 deri ne vitin 2002.. Da perkujtuar se sot ne Kosoe qindra femra nga Rusia dhe Serbia punojne ne kafenete dhe baret e natës.

Sipas disa burimeve serbet e Lugines pasi kishin hanger pire ne katundin “rus” me emrin Medvedev, fsht ky afer Medevegjës serbët gjoja “paskan dashur qe tju tregojnë mysafireve shtëpinë e tyre dhe fshatit Medragovac, ku aty ende jetojnë prindërit e tyre” te cilet kishji harrur se po kalonin nga nje shte ne shtetit tjeter, apo ndoshta “naten ka apsur mjegull” se kane pare megjën:-))

Policia Kufitare ka ndërmarr masat e nevojshme policore duke angazhuar ekipe patrulluese të kufirit, të cilat si rezultat i punës rreth orës 13:45 në lokacionin e cekur, saktësisht tek tabela paralajmëruese e KFOR-it e cila tregon afërsinë e kufirit, kanë ndaluar dy automjete të dyshuara me targa të Serbisë.

Gjatë kontrollit të dy automjeteve “Mercedes” kombi ngjyrë e bardhë, janë ndaluar gjithsejtë njëmbëdhjetë (11) persona të dyshuar, nën dyshimin e bazuar për kalim të paautorizuar të kufirit shtetëror.

Personat e ndaluar janë:

1.M. P. 1990 M Serbë

2. Z. P. 1969 M Serbë

3. Y. P. 2002 F Rusë

4. O. K. 1977 F Rusë

5. E. P. 1974 F Rusë

6. E. P. 1975 F Rusë

7. A. K. 1974 M Rusë

8. G. P. 1966 M Serbë

9. M. M. 1980 F Serbë

10. A. P. 1975 M Rusë

11. V. P. 1991 F Serbë

Personat e dyshuar së bashku me automjetet janë dërguar në stacion të Policisë Kufitare, për intervistim dhe procedim të mëtejmë, sipas procedurave të parapara ligjore.

Lidhur me rastin janë njoftuar prokurori kujdestar i shtetit, oda e avokatëve të Kosovës dhe zyra ndërlidhëse ruse në Republikën e Kosovës.