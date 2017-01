Trump e nis me Bismilah ta udhëheqë botën. Vargje nga Kur’ani i madherueshëm u degjuan në Inaugurimi i presidentit te SHBA-ve VIDEO

Presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump është parë duke dëgjuar lutjet Kuranore. Trump e nis me Kur’an. Inaugumimi i presidentit amerikan, shtetit më të madh e më të fuqishëm bëhet me vargjet e librit më të madh dhe më të fuqishëm (“An Imam invited to a multi-faith prayer service marking Donald Trump’s inauguration has used the opportunity to recite some verses of the Qur’an in order to give a strong message to the 45th president of the United States.”) transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara shihet duke dëgjuar me vëmendje lutjet Kuranore.

Këto lutje po i dëgjon Trump:

“O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni me njëri-tjetrin. Në të vërtetë, më fisnike prej jush në sytë e Allahut është më i drejti nga ju.” – Surah Al-Hujarat, Ajeti 13

“Nga argumentet e Tij është krijimi i qiejve dhe i tokës, ndryshimi i gjuhëve tuaja dhe i ngjyrave tuaja. Në këtë ka argumente për ata që kanë njohuri.” – Sure Ar-Rum, Ajeti 22