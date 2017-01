Trenit “poliglot” i Sveti Savës nga Beogradi me “Kosova është Serbi” ju shpërthyen “gomat” ne Rashkë

Preshevë, 15 janar -Njeriu, cka ëndrron naten, nuk behet cdo here diten. Keshtu i ndodhi edhe Serbisë duke harruar Beogrdai se Kosova me nuzhk eshte ajo e para vitit 1999 kur endrrat i bëheshin zhgendër. Treni ishte me ngjyrë si të flamurit serb me mbishkrimin “Kosova është Serbi”, duke shkruar në 21 gjuhë të ndryshme. Por, ky tren laraman dhe poliglot i Sveti Saves nga Beogradi me “Kosova është Serbi” ju shpërthen gomat dhe mebt ne Rashkë?!…

Goran, komentues serb: Paramanedoni sikur edhe nga Prishtina te nisë nje tren drejt Serbise me flamuj kuqezi me mbishkimin “Presheva është Kosovë!..” a s’ështe kjo “provokacija” ?!

Treni ilegal me mbi shkrimin “Kosova është Serbi” i cili është nisur nga Serbia për në Kosovë, sipas medieve serbe ai ka ndaluar në Rashkë në ora 16:30. Agjencia e lajemeve “Presheva Jonë” nga burimet diplamatike ne BE se ka mesuar se Brukseli ka telefonuar Beogradit.

Per te mbuluar ketë deshtim dhe berejtjet e nderkombëtzareve, Boegradi deh Vucic ka dulor me nje deklarate, siq shkrujanë mediat serbe se “bazuar në pamjet në shinat e trenit nuk është e mundur të vlerësohet se ku është vendosur eksplozivi.” Nga kjo mund t ethuhetr si dikuish ja paska “shperthy” gomat trenit serb ne Rashkë i cli pritej ne kufi ne Kosov eme forca shiptare te Rosu ne gjendje gatishmeri dhe te armatosur deri ne dhembë, ne zabtiom te urdhave shterore per te mbrojtur itegritetin territorial te Kosovës nga cdo provokim serb.

Gati gjitha mediat boterore shkruajten mbremë dhe sot se treni serb qe pretnedonte te hyne ne Kosove ishte prvokativ. Jo vetme mediat boetre, pore dhe koemtnuesit serb qe e kane pranuar realitetin ne Kosove e kane prnauar s eishte nje provkim. Keshtu komentuesi me emrin Goran ne gazeta serbe ka shkuar se” Keta qe e nisën trenin dret Prishtines jane disa kolltukxhinj në Beograd, te cilet në përgjithësi nuk e kupojne realitetin në Kosovë, por ata popullin tonë atje po shfrytëzojnë për intzeresa dhe promovimin e tyre personal dhe për propagandës. Dhe kjo ide e bukur e lidh drejtpërdrejti Beogradin me Mitrovicën, eshte bërë për interesa politike. Ta kthejme ne anen tjeter. Sikur “siptari” ta nisnin nje tren këtu drejt Serbisë me flamujt e Kosovës së pavarur, me dy koka shqiponjë dhe mbishkrimin “Republika e Kosovës” dhe “Presheva eshte Kosovë” cka do te ndodhte, Serbia a do ta lejonte te hynte ket tren. A s’eshte edhe kjo “provokacija” ?!..”