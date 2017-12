Lausanne, 2 dhjetor -Ne nje mbremje hyme rastesisht ne nje resauranil luksoz (dhe Discoteka LA BOMBA) me emrin “L’OURS” ne Lozane. Ne këto lokale na priten ne gjuhe shqipe si perosoneli ashut deh aptroni si dhe me muzikë shqipe. Nga kuroziteti ne e kërkuam patronin per te flanderuar per pritjen dhe muzikën.

Kur para nesh doli nje mesoburre, na foli shqip, prite dhe percillte mysafiret në shqip, frengjisht dhe gjuhe tjera te shtetit helvetik. Duket ky restaurant i gjasonte edhe nje qendre, gershtimi të kulturave dhe traditave zvcerane te bashkuara me ato ballkanike.

Qysh, pas nje ore bisede ne gjuhen shqipe me patronin e ketij restauranti e kuptuam se ai nuk ishte shqiptar. Edhe pse flitnim ne shqip e kuptuam se ishte kurd vetëm atëhere kur na e ofroi kartviziten dhe kur pame emrin se ai quhet Faraj Farhad i cili na la pa tekst.

E pyetëm se si e ka mesuar gjuhen shqipe ai shprehet se “nuk thone se koti me kë të rrish ashtu behesh. Edhe une nuk u bera shqiptar, po bile shqipen po e flas. Arrita ta mesoj shqipen vetë, autodidakt me miqte e mi shqiptare dhe jam krenar qe las sot pos frengjishtes, gjermanishten, italishten, anglishten dhe gjuhen shqipe. Keto gjuhe qe flas me ndihmojne edhe ne jeten e perditshme, profisonale, sepse klientet i kam te perzier te te gjitha kulturave dhe gjuheve. Me nje fjale jemi nje restaurant “multientik”, mozaik i tradive zvicerane dhe ballkanase.

“Ne Restuaranitn dejh dikotekn “La Bomba” pos tri here ne dite qe shtrojme sofren per te ushqyer me specilatet tona te shijshme qindra zvicerane, shqiptare, kurdë dhe te huaj tjere, për cdo jave organizohen ahengje, festa, kremtime te ditelindjeve, syneteve, fejesa e dasma e llol llolloj ahengjesh tjera bashke me kto tash per fund të Vitit të Ri etj.. ” thote patroni Faraj Farhad me origjine kurde.