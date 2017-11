Medvegjë, 27 Nentor -Një lajm i lëshuar nga një media e njohur shqiptare në Preshevë me emrin “Presheva Jonë” se presidenti i Shqipërisë Ilir Meta gjatë vizitës së tij në pjesën shqiptare të Serbisë, kishte deklaruar se kjo e fundit duhet të marre vendimin e duhur (dihet cili eshte ai duhur për Tiranën-njohja) pavarësinë e Kosovës, ka ndezur opinionin atje ..Të gjitha mediat serbe janë marrë me këtë lajm, derisa në fund zyrtarët e Serbisë, e kanë demantuar atë por jo edhe Tirana. Ne fakt “Presheva Jonë” shkroi kete lajm duke ju referuar burimeve te shtypit shqiptar nga Tirana. Press Tirana: Ilir Meta foli per Kosoven dhe pamvarësinë e saj në Medvegjë duke kërkuar nga Serbia te merr vendimin e duhur!

Stankoviç: Presidenti i Shqipërisë ishte shumë dinjitoz

Lidhur me këte eshte marrur serish Kryetari i Trupit Koordinues Zoran Stankoviq ne nje emisionin “Pravi ugao” në Radio Televizionin e Vojvodinës. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta nuk e ka thënë të Trupit Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë te kërkoj nga Qeveria e Serbisë ta njoh pavarësinë e Kosovës, transmton Tanjug.

Ai tha se presidenti shqiptar ishte shumë dinjitoze dhe profesionale, dhe që u mblodhën nga shqiptarët në Medvegjë përsëritur disa herë se si ata jetojnë në Republikën e Serbisë dhe se të gjitha problemet e tyre duhet të zgjidhen në përputhje me ligjet e vendit në të cilin ata jetojnë.

Kryetari i Trupit Koordinues për tri komunat në jug ekstreme të vendit vuri në dukje se gjatë bisedimeve në Bnaje te Sijarines, ku morën pjesë deputetët e parlamentit lokale serbe dhe shqiptare, e nxitur nga diskutim të hapur dhe se askush nuk e pyeti pyetje fyese, as në ndonjë mënyrën se si ai fyente Serbinë, përndryshe, siç thotë Stankoviç, ky trup do te reagonte në përputhje me ligjet e Serbisë.

Kur u pyet nga një gazetar dhe prezantues i kësaj shfaqje Ljubica Gojgić ndonjë çudi pse presidenti shqiptar bëri një vizitë private në Medvegjë, dhe pse nuk u prit në nivel zyrtar në Beograd, Stankoviç tha se vizitat private në praktikë në vitet e fundit, dhe se ish-Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nisani erdhi në vizita të tilla.

Dhe disa ministra shqiptarë erdhën, dhe vizitat private janë kryer në marrëveshje me Ambasadën tonë në Tiranë. Me fjalë të tjera, qveria Serbe miraton këto vizita. Askush nuk e ka informuar pse këto vizita, por unë kam për detyrë për të marrë ata njerëz që tha gjatë vizitës së tij para turmës se ata janë shqiptarë të cilët janë shtetas të Republikës së Serbisë dhe se të gjitha problemet e tyre zgjidhen me autoritetet kompetente të Serbisë, tha ai Stankoviq.

Ai vuri në dukje se Kryeministri aktual i Shqipërisë, Edi Rama tha se edhe gjatë vizitës së tij në Preshevë, duke theksuar se Trupi Koordinues për tri komunat në shpresën se së shpejti do të arrijë në takim zyrtar mes Presidentit të Serbisë dhe Shqipërisë, e cila është planifikuar për vitin e ardhshëm.

Duke folur për problemet e komunave në jug, Stankoviç shënuar ekonomike, si dhe shumë më i madh se sa politike, duke theksuar se Qeveria e Serbisë dhe organi që ai kryeson janë duke u përpjekur në çdo mënyrë për të përshpejtuar të ekonomisë dhe të sigurojë standard më të mirë.