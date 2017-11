Preshevë, 20 nentor -“Pothuajse gjysma e qytetarëve mendojnë se Presheva është në Kosovë” (“Sko­ro po­lo­vi­na gra­đa­na mi­sli da je Pre­še­vo na Ko­so­vu”) eshte ky titulli i intervistes se dr.Zoran Stankovic, kryetar Trupit Koordinues per Luginen e Preshevës dhe ne ssot gazetes serbe “Politika” ne prag te dise se flamurit 28-Nëntorit, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

40 përqind e serbëve mendon se Presheva ndodhet në Kosovë! Merre me mend, sipas qeveritarëve serbe, gjysma e Serbisë e dine se Presheva eshte në Kosovë, kurse Shqiperim Arifi dhe Ardita Sinani ja perkujtojne se Presheva është Serbi?

“Pse gjykata speciale për krime të UÇK-së nuk janë ndjekur penalisht për vrasjen e ushtarëve dhe policëve serbë, sepse kjo rezulton se ata ishin një objektiv legjitim për ata që duan ta kremtojne Diten e Flamurit që bie në mes të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale në Preshevë, cka Zoran Stankoviq, kryetar i Koordinimit Qendra për Serbinë Jugore nuk pret ndonjë provokim apo incidente. Ashtu si thotë ai në një intervistë për “Politika”, për pesë vjet, i cili është në krye të organit qeveritar për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, zona nuk ka qenë konflikt apo të sigurisë etnike rreziqet që rrezikojnë shtetin e Serbisë.

“Kur unë u emërua kryetari i Trupit Koordinues për Ditën e Flamurit më 28 nëntor në Preshevë me ligj një monument të ushtarëve të rënë të Ushtrisë Çlirimtare PBM-së, dhe vitin e ardhshëm kemi pasur një problem me tekstet shkollore. Gjatë dy viteve të fundit nuk ka pasur eksesa dhe retorikë nxitëse në këto festime ” thotë Stankoviç.

Se cfarë pret nga zgjedhjet në Preshevë më 24 dhjetor? kesja pyetje dr.Stramnkovic j eshte petjgigjur se “Organi koordinues nuk ndërhyn në procesin zgjedhor. Ajo që presim është se në bazë të dëshirave dhe votave të qytetarëve, formohet një qeveri e re lokale. Njëzet ditë pasi ata formojnë një kuvend komunal, do të vijnë dhe të pyesin se çfarë kanë nevojë. Dhe ndoshta do të jetë në kohën kur përcaktohet shpërndarja e buxhetit të Trupit Koordinues për këto tri komuna në vitin e ardhshëm.”

Se cfare do te ndodhe me rreth 4000 serbëve në Preshevë krashi zgjedhjeve ne Preshevë? Stankvic ne v azhjdim eshte perjggijur se “Partitë serbe nuk kanë këshilltarë sepse dolën në dy lista të ndara. Nëse kjo përsëritet këtë herë, do të jetë e vështirë të hysh në asamblenë lokale. Mendoj se detyra e tyre është të kryejnë të gjitha së bashku në mënyrë që nesër të kenë përfaqësuesit e tyre në Preshevë.”

A zgjedhjet e ardhshme në Preshevë mund të ndodhë në një situatë të ngjashme si në vitin 2016, kur shqiptarët në numër të madh nga Kosova shkuan në votime në Medvegjë?

Lidhur me këte Ministri Branko Ruzhic për Poltika ehset perjgigjur se “listat e votuesve janë të përditësuar dhe kjo nuk është e mundur sepse nuk ka manipulim të përpunimit të të dhënave elektronike dhe besoj atij. Në Medvegjë janë 7,000 banorë, nga të cilët rreth 500 shqiptarë. Pastaj në ditën e votimit në 2016 nga Kosova në vijën administrative mes autobusë arritën një mijë apo dy njerëz të cilët kanë të drejtën e votës në Medvegjë. Ata nuk mund të kalonin kalimin Mutivode sepse sistemi ra. Ai nuk mund të trajtojë aq shumë hyrje në një kohë të shkurtër. Disa shqiptarë u kthyen, disa mbetën të prisnin. Komuniteti ndërkombëtar gjithashtu raportoi për këtë, dhe se të gjitha ndodhën për shkak se sistemi elektronik kishte rënë.” (Nderhyrje redaksiknale: Pak kjo pergjigje hajgare, po nejse, ose pluhur syve, ne hangshin shqiptaret. nese qenka bash pune sitemi, shtrohet pyetja pse spo bie siky far sistemi ne kufrin Serbi-Shid (Kraci) apo Serbi-Hunagri, ku kalojne per cdo dite dhjete fishe njerez, se sa ne kufirin Kosove-Medvegje ne Mutivode?!..)