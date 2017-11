Medvegjë, 27 Nentor -Një lajm i lëshuar nga një media e njohur shqiptare në Preshevë me emrin “Presheva Jonë” se presidenti i Shqipërisë Ilir Meta gjatë vizitës së tij në pjesën shqiptare të Serbisë, kishte deklaruar se kjo e fundit duhet të marre vendimin e duhur (dihet cili eshte ai duhur për Tiranën-njohja) pavarësinë e Kosovës, ka ndezur opinionin atje ..

Të gjitha mediat serbe janë marrë me këtë lajm, derisa në fund zyrtarët e Serbisë, e kanë demantuar atë por jo edhe Tirana

Press Tirana: Ilir Meta foli per Kosoven dhe pamvarësinë e saj në Medvegjë duke kërkuar nga Serbia te merr vendimin e duhur!

Por sipas zyrtareve serbe, sidomos nga Trupi koordinues kjo nuk qendrron qe sipas tare “Meta nuk e paska permendur Kosvëne ” në Medvegjë. Ndersa nga gazetaret shqiptare kane degjuar qe Ilir Meta te këte folur për Kosovën, te cilen gje e kane konfirmuar edhe ata nga kabineti i presidentit shqiptar, meqe Zorana Stankvic, nuk ka mundur t’i rrije mbi kokë, te rrije me Ilir Meten 24 orë nen-stop me të sikur në kohen e Mao Zedong, kur personaliteteve ju rrinin në bisht, madje edhe në WC..?!

“Meta nga Medvegja: Uroj që Beogradi të marrë vendimin e duhur për pavarësinë e Kosovës..” është titulli i mediave shqiptare ne Tiranë si: Panorama.al, balkanweb.com, Citynews.al, Opinion.al, Gazetadita.al, Gazetaexpress.com, 360grade.al, lajmpress.com, Mapo.al, Syri.net, Albeu.com, Standard.al, Lajm.net, Folshqip.al, OraNews etj..Dhe nëse gjitha keto media shkruajnë (apo “gernjejne” sipas Stankovic) se presidenti shqiptar Ilir Meta ka folur per Kosoven dhe Pamvaresine e saj per cka Serbia duhet te merr vendimin e duhur, ky Stankvicit apo koleget e tij ju teket e “kapen” me “Presheva jonë” se gjoja paska “dezinformuar” ?!.. duke thene se “nuk dime se ku e ka marre “Presheva jonë” at informacion, por ne asnje rast presidenti shqiptar ne Medvgje nuk ka folur per Kosovëne dhe Metohinë, ne asnje konekst” (Stanković: Nijednog trenutka predsednik Albanije nije pominjao Kosovo i Metohiju, ni u jednom trenutku ili kontekstu..)

‘Çmendet media serbe’, foli a jo Meta në Medvegjë për Kosovën dhe pamvaresine e saj. “Rapsodi” nga Tirana me cifteli ja thotë… Hajt t’lumt goja baca Metë hajt!..

Presidenti i Republikës Ilir Meta, gjatë vizitës në Medvegjë, ka dhënë një prononcim për mediat serbe dhe ato shqiptare. Po ashtu, Presidenti i Republikës, i ka bërë thirrje autoriteteve serbe që të marrin vendimin e duhur për Kosovën, vendim ky që të jetë në interes paqes dhe stabilitetit ne rajon..

Pra, shkurt e shqip, ne si medium ju bejme me dije Stankovicit dhe stankvicëve tjere se “Presheva jonë” eshte nje mediuim, shtëpi informative profesionale me lajme objektive dhe te shpejta, njeherit mediumi me i cituar jo vetem ne mediat shqiptare, serbe dhe ato e ballkan por edhe në ato zvicerane dhe boterore. Ndryshe sikur t’mos e kishte ketë besueshmeri agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nuk do te kishte mbi 100 biseda e intervista me personalitete me te medha boterore (presidentë e kryeministra) apo shefa e drejtor te Organizatave Nderkombëtare, si: OKB, NATO, OSBE, BE, Interpol, Europol, UNESCO, FIFA, UEFA apo yje te futbollit dhe botes së aktrimit nga Hollywood-i etj…madje edhe ministra e qeveritare serbe si Ivica Dacic, Maja Gojkoviç, Zarko Obradovic, ambasadorja amerikane në Serbi Mary Burce Warlick etj… Per tu bindur fjalëve tona, hyni pak ne internet (google) hetoni, e mos na leni me rrejtë, se nuk jemi politikaj, por gazetarë !..