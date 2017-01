Sot e 17 vjet Presheva me (e pa) UÇPMB. Komandantët kujtojnë se si u krijua. Komandentët kanë një porosi: Nëse Serbia kërcnon me luftë edhe ne jemi gati!

Preshevë, 26 janar -Me rastin e formimit të Ushtrisë Çlirimtare të Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës (UÇPMB) veteranët e këtyre organizatave jane bledhur sot në mesditë në fshatin Dobrosin afër Bujanocit, tha sot per agjencine e lajmeve Presheva Jonë” ish-drejtorit i SHP te UCPMB-së z.Jonuz Musliu, kryetar i Këshillit Nacional të Shqiptarëve.

Ish-drejroi i SHP te UCMB-se Musliu: Serbia te dnal prvokoje me kercnime me luftë, te heq forcat nga Lugina dhe te fillojne dialogun me shqiptaret e Preshevës

Shqiptarët e Luginës, janarin e përkujtojnë me krenari, ndonëse edhe i dhembshëm, por janari për ta është një muaj që sjell shumë kujtime sa të hidhura dhe aq krenare, ngase ka data të rëndësishme, e veçmas ajo e 26 janarit, “Flaka e Janarit”, si dhe dalja në skenë e ish-Ushtrisë Çlirimtare për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, raporton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”.

Tubimet jane te qeta me rastin e 17-vjetorit të daljes së UÇPMB publike. Këto takime jubilare ne përkujtim te UCPMB-së dhe heronjëva tane jane bere tashme tradicionale dhe mbahet e kremtohet me aktivtetet e ndryshme per çdo vit ne këte ditë, ne Dobrosin dhe Koncul ne fshatrat e rezistncës dhe ish-bazat ushtarakee të UCPMB-së..”

Mesazhi i këtij viti është se ka progres për 17 vjet nuk ka përmirësuar gjendjen e shqiptarëve, pa punë, pa perspektivë dhe zgjidhje për të gjitha këto vite. Ne presim veteranëve UÇPMB, familjet e të vdekurve, mori pjesë me veten time, sepse unë e mbështes këtë ngjarje..” kas thënë Musliu.

Ata janë zgjedhur për ditën e tyre të 26 janar, në përkujtim të kësaj date deri 2,000. kur një grup prej 150 të anëtarëve të saj me uniforma ushtarake me armë ne krahëror për herë të parë u shfaq në publik dhe kjoi ushtri padysi uj mirrpit nga popullata e Kosoves Lidore te cilet i duatriokiten dhe u quajten clirimitar. Kjo ndohe paar 17 vitesh në fshatin Dobrosin, afër Bujanocit, në vëllezërit e Sakipi varrimit, të cilët te rradhirut ne forcast shqiopatre te Lugines se Presheves me emrin -UCPMB u vranë një ditë më parë në front, ne përleshjet me forcat serbe.

Komandantët i CPMB-së kujtojnë se si u krijua ushatria i shqiptare ne Lugine dhe i qojne selma Boegrdait: Nëse Serbuia kërkon me luftë edhe ne jemi gati!..

17 vite më parë, pikërisht në 26 janar të dimrit 2000, në Dobrosinin heroik, luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Luginës së Preshevës shkrepën pushkën e parë dhe dolën në skenë publikisht. Ish-komandati i UÇPMB-së (“Poeti”) ka deklaruar sot për agjencinë e lajmeve “Presheva Jonë”, se dita e sotme 26 janari është vërtet kur UÇPMB ka dalë publikisht dhe zyrtarisht si ushtri e Kosovës Lindore, por nëse flasim për pushkën e parë kundër serbit ajo ka ndodhur më 15 nëntor të vitit 1999-të. Për këtë kanë shkruar edhe agjencitë, mediat botërore”.

Veterani, ish-luftëtari, Shefket Hasani ish-komandant i UÇMPB-së (komandant “Poeti”), i cili para 13 vjetësh, më 15 nëntor 1999 ishte i pari që veshi uniformën dhe krisi pushkën i pari kudër Serbisë. Emri i Shefket Hasani ish-komandant i UÇMPB-së në ditët para të lufitmeve mes forcave të UÇPMB-së dhe dhe atyre serbe pushtoi mediat botërore duke filluar nga CNN, Le Monde, Washington Poste, Dely Telegraf, Tribune de Geneve, El Pais.. dhe natyrisht në gjitha mediat tona shqiptare etj…

“Të flasësh për atë kohë, na duhen shumë gjëra për të thënë, por ajo pushkë që ka krisur në Dobrosin, ishte pushkë jo për karrike në pushtet, por për çlirim të këtyre trojeve Dardane. Para 13 vitesh fshati im u rrethua nga paramilitarë, terroristë e çetnikë serbë. Diku aty kah ora 13.15 minuta e 15 nëntorit ushtonte fshati nga artileria e tyre e rëndë dhe disa fëmijë të fshatit më lajmëruan se po vijnë shkiet me na vra. Në atë kohë shumë burra kishin shkuar në Pazar, kurse kishin mbetur shumë pleq e fëmijë. Unë me dy shokët e mi të nderuar, Feratin dhe Vehbiun përcollëm këtë situatë. S’munda të duroj kur pashë fëmijët e gratë tona duke qarë e vajtuar, “ooo mule bre se shkiet na ranë”. Vendosa ta kris pushkën, se nuk e durova më kështu. Me të krisur pushka ime, iu bashkuan menjëherë edhe shumë pushkë tjera nga Kosova, luftëtarë trima të trevave të ndryshme, që ishin të gatshëm edhe ata edhe më herët, por kishin pritur kush do t’ia nisë luftën i pari..”, thjoe omandti i UCPMB-së shefket Hasani

Komandantet dhe ish-luftëtaret e UCPMB-së ne Lugine i qojne selam Beograit. Sipa sytre Serbia nëse kërkon luftë edhe ne jemi gati! “Ne i japim proirtet dialogut, por nese Serbia verte ju ka mbuhs mendja me rki edhe ne jmi gati sspe sot nuk jemi t evetme, pro 8 milion shiptare ne ballkan, pa futur ketu diasporen tone po edhe kaq ne perendim..Mos te Harrojne Serbia dse sot kemi dy shtete. Vetem nga Zvicra jane të te gatshme mbi 2700 ushtare dhe diaspora mbi 20 mije ushtare..” ka thëne sot nga Dorosini mes Kosoves dhe Serbisë, për agjencin e lajmeve “Presheva jonë” Shefket Hasani komandt i UCPMB-së.

Këto ditë po mbushen, siç e thatë edhe ju, plot 17 vjet kur krisi pushka e parë në Dobrosin, kur nisën kacafytjet e para mes ushtrisë së shqiptarëve etnikë në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë me emrin UÇPMB dhe forcave serbe JNA. Në përfundim të luftës në Kosovë, dy pikat më të nxehta që shqetësuan NATO-n atëherë ishte dhe janë Mitrovica dhe Presheva. Në rajonin e Preshevës ish-luftëtarë të UÇK-së po bashkohen me Ushtrinë Çlirimtare të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes të krijuar, të njohur me shkurtimin e saj si UÇPMB.

Pas krisjes së pushkës së parë në Kosovën Lindore dhe pas vrasje së vëllezërve Saqipi, para 17 vitesh me 26 janar, pikërisht sot, të vitit 2000 dolën publikisht forcat e UCPMB-së, ku bashkë me patriotin Ridvan Qazimin alias komandant “LLeshin”, i vrarë në rrethana ende të panjohura, pasatj komandantin e pergjithshëm Shefket Musliun, ish-drejtorin poltik të UCPMB-së Jonuz Musliun dhe të bashkuar avancuan lirinë dhe proceset demokratike në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. Nga e cila luftë, kacafytje kishte të vrarë nga dy palët, për ne dihet publikisht se në anët tona ishin 27 heronj, dëshmorë, kurse nga pala serbe kishte disa herë më shumë, por ata si zakonisht kur nuk dalin me informacione, sepse në ushtrinë e tyre, sidomos në vijën e parë kishte ose serbë ose mercenarë rusë apo sllavë ortodoksë të tjerë”, mbyll kujtimet ish-komandanti.