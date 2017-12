Diasora shqiptareve ne vendet evropiane per shkak puneve dhe obligimeve mu ne diten e 28 Netorit, ket dite kombëtare shqipatret ne Zvicer kane vendosur ta festojne sot dhe ditëve te uikendit. Psh sonte LAPSH organizon nje mbremeje me karakter te tillë ne Küttingen (AG) duke filuar nga ora 18-te.

MERITA PINTA ne emër të LAPSH: URIME TE GJITHE SHQIPTAREVE ANE E MBARE GLOBIT

“Keshtu Shkolla Shqipe ne Zvicer sonte ka vendosur të kremtoj 28 Nentorin. Eni me fëmije dhe flamuj ta festojme se bashku..” thote Merita Pinta, sekretare e LAPSH ne Aargau, njëherit patrone ne Firmën “Prima Pflege” sekretare e LAPSH-së në Tegerfelden (AG)

Ne kete manifestim kulturor orgamizuar nga Lidhja e Arsimtareve dhe Prinderve Shqiptare “Sami Frasheri” ne Zvicer paydfshim pos nxesneve dhe prinderve do te kete edhe mergimtare dhe mysafire tjerë nga mbare Zvicra. Per ta bere kete bremje edeh me te hareshme eshte pergatitur nje pragram i pasur kultur e artisktik me muzike e valle popullore, recial dedikuar flamurit dhe kombit tone. Kurse te pranishmit do t’i argetoj për 2-3 ore rresht artisti yne i popullit Arif Vladi dhe kengetari yne i njohur Nimon Mushkolaj me orkester. Mirësevini!…