Beograd, 2 nentor -Nuk kane mbetur edhe 120 minuta, kur në Beograd do të zhvillohet ndeshja Skënderbeu-Partizani e vlefshme për raundit e katërt të Ligës së Evropës. Kryeqyteti serbe sot nuk ka pamjen e zakonshme, te citeve normale ku gjthecka ehste bllokuar, paraliozuar dhe bolinduar. “Skenderbeu” transformon Beogradin në gjendje lufte. Pos 1500 policëve per te ruajtur rendin dhe sigurinë, per kete qëllim eshte angazhuar edhe ushtria. Dhjetra snajperistë, 95 kamera ne staudium, 60 police ruajnë cdo futbollist shqiptar, njfton agjencia e lajmeve “Presheva jonë” drejtpersedrejit nga Beogradi e cila ka pare ne disa akse rrugo dhe ne sakj rrugeve ushtre te maskuar me pizgauer ne gjendje gatishmerie.

Sipas agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” përkunder temperaturave te ulëta , sonte ne Beograd do te jete “nxehte”. Se eshe kështu deshmojne edhe masat e e rrepta te sigurise ne kryeqytetin serbe te cilet sonte presin mysfir te ftuar e te paftuar shqiptare na Shqiperia e Lugine e Preshevës.

Mesohet se jovetëm stadiimi Partizanit por edhe qyteti i Beogradit eshte blinduar me me police, ushtare, dedektiv dhe dhjetra snajperisë.

“Presheva jonë” ka mesuar se stadiumi i Partizanit vezhgohet permes nga 95 kamerave, kurse futbollistet shqiptar do te mbrohen nga 700 policë apo 60 police do te rujane cdo futbollist shaiptar. Prandaj, keto shifra te sigrusie flasin e ndeshje është shpallur si ndeshje e rrezikut të lartë.