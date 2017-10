Bujanoc, 21 tettor -Ministri i drejtësise (PDK-Thacit) AbdelarTahiri me nje vizite ne Bujanoc pretendon te bleje 40 mije euro votat e shiptareve te Lugines se Preshvës te vendosur kryesisht ne Prishtinë, Fushe-Kosovë, Gjilan etj.. Shqiptaret e Lugines presin vizita te ministrave te Arsimit dhe Ekonomise per ndihmesa me libra, lapsa e floteore e jo minstra te drjetsis te cilet e kane kanqur me drejtesine ne vendin e tyre e tasj ju ka mbetur vetem Bujanoca ta drejtoiojnë?!, kane thene qyteret e Bujanocit për agjencine e lajmeve “Presheva jonë”

Merre mend, nje minister i drejtiese pardje qenedroi ne Bujanoc me lejnje e SUP-it qe Lugina e Preshevës me plote probleme te teksteve shkollore, me diploma qe nuk e priten nje minister te tille, por nje te arsimit apo te ekonomisë. Se eshte fushate dhje loje e Prishtines me shqiptaret e shkrete te Lugines se Preshevës u verjet se me shume beri jehone premtimi i ministrit Tahiri se sa vizita e tij ne Bujanoc. Por, kjo jehone e “40 mije eruove nga Tahiri” nuk ishte bere sikur Bujanoca t mos jav kishte “lag” disa gazetareve te mediave kosovare, disave nje darke e disave para, cek siq ju dha komuna e Bujanocit mediave serbe ne te “Pcnjski krugit” me mijera euro?!

Ministri kosovar (PDK) me nje vizite ne Bujnaoc pretendon te blejë votat Lugines ne Prishtine, Fushe Kosove dhe Gjilan me nje premtim prej 40 mije euro?! qe ne fakt sot e kesja dite parat ende e premtuar (mbi 400 mije euro) nga ministzria e kuluitres nuk jane dhene Lguine se Presheves?!

Madje vizita e misnistritr kosovar te drejtesise ne qarshin e preshevare doli ne humor dhe gallat dueke bere shaka si “e knaqi Kosova drejtesine ne vendin e vete dhe tash veq edhe Bujanoci i pasla mbetur ta drejtoje” ?!:-))

Shqiptaret jane skeptik sa i perket dekleratave te ministave kosovare, jo pse nuk ju besojen por premtimet e kota, rrenat e tyre i kane bere qe t mos ju besojne më, sepse kane nje pervoje te hidhur meqe deri tash shume para jane premtuar (ne stilin: mka qu nana me shperla gojën) bashke me rezoluta, por fatekqesisht anëhere qeverite kosovare, para kesja te fundit Haradinajt, nuk kane ndihmuar Luginen e Presheves, derisa Serbia ka kontribuar me rreth 400 milion euro per serbet ne Kosovë.

Kohe me pare nga nje minister kosovar u premtuan 400 mije euro per Luginen qe kush deri tash s ja ka pa syte atyre mjeteve, u be edhe nje far rezolute qe njihet si “Rezoluta e Lutës” për te ndihmuar Luginen, cka as nga kjo su bë gjë, vec llaf mas darke. Tash edhe ky ministri i Thacit se fundit ja futi nje rren, apo ju dha nje “grusht mjalte” shqiptareve te shkrete ne Bujanac , duke premtuar 40 mijë euro?!.

Në disa qarqe kosovare dhe ne Lugine po flitet se lajmi i sotem i ministrit kosovar per 40 mije euro Bujanoc , del se vizita e tij nuk u perfol shume dhe se nuk u qu fare pluhur ne Serbi as Kosovë dhe me kete “gjest” e riakitvizon viziten e tij te deshtuar ne Bujanoc, eh, paret u dhane, su dhane pune e madhe, ashtu keshtu ne fund ja fut Ramush Haradinajt ne stilin “valla une iu kekrova po qeveria e Ramushit si dha, cka me ba une ma shume..” ?!