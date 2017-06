Skandaloze “Koha Ditore”, sikur mediat serbe diskriminon “Presheva Jonë”. Redaksia ngre padi ndaj gazetes ne fjalë

Preshevë, 7 qershor -“Vetëvendosje me fushatë e kandidatë edhe në Luginë të Preshevës” eshte ky titulli i shrimit qe “Koha Ditore ” ka sjallur dje për lexuesit e saj. Ne fakt lajmi shkrimi i “Koha DFiotore” eshe i vjedhur nga agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” te cilin me pastaj publikuan edhe mediat shqiptare por edhe ato serbe ne Beograd, te cilat ishin profesionale dhe rrespktuan burimin e informacionit , duke cituar “Presheva Jonë” edhe pse disa nga to diskriminojne shpesh emrin e agjencise duke e vëne herë “Presevo Jon” e here si “Nasa Preseva” (kupto duke perkthyer) per cka jemi ankuar dh jane ne dieni edhe OSBE ne Beograd dhe organizatat nderkombërtare te press-it ne Bruksel (IFJ dhe Reportres sans Frontieres).

Për kete mosrrespktim te burimit te infomaciönit, te se drejtes se autorit redaksia para se te nderrme ndonje hap juridik, ka folur edhe me nje person ne “Kohen Ditore” me emrin Binak Kelmendi (posedojme incizmin) i cili kapi telefonin dhe sillej ne stilin jugoslav duke u bëre gjoja “spo di sen valla” per te cilin recpecionistja Vita e paraqit si “shef redaksie”. I bjeme me dije kolegeve te”Koha Ditore” se ne nuk mund t’i ndalim pse kane simpati ndaj mediave te Beogradit, por mund t’i ndalim permes drejtesise qe t’mos na i vjedhin me lajmet tona, cka s’ështe ka rasti i pare?!. Ne nuk kemi faj pse pse jemi te paret me lajme dhe me te cituar ne mediat ne ballkan dhe në ato botërore!

Diskriminime te tilla nuk kemi vetëm nga Serbia por edhe nga disa media kosovare te njohuar si te afërta me Beogadin apo nostalgjike për “jugosllsvinë” te cilet nuk rrespektojne te drejten e atutorësisë, burimin e informaconit, keshtu per shembull se fundft “Koha Diotore” ka marrur shkrimin e Agjencise lajemeve “Presheva jonë” te titulluar “Vetëvendosje me fushatë e kandidatë edhe në Luginë të Preshevës” e cila gazete jo qe nuk ka cituar emrion e agjnicise , por ka venë si burim “mediet e Beogradit”, qe ne fakt keto media te Begradit kane cituar “Presheva Jonë” edhe pse te shrembëruar emrin origjinal here si “Preseva Jon” e here si “Nasa Preseva”.

Shtreberimin e emrit apo fshehjen e burimit te cakt te informacionit nga mediat serbe, duke fshire emrin e “Presheva Jone¨” i kuptojme si tendicioze dhe raciste te cileve ju pengon gjuha shqipe, por asesi nuk i kuptojme koleget e “Kohes Ditore” nese ne këte redaksi punojne ndonje kolege shqiptare, pse ju pengon emri i agjencise se lajmeve “Presheva Jonë”?!

Do theksuar “Presheva Jonë” eshte aghjencia e vetem shquiptarenga Kosova Lindore (Lugina e Preshevës) mediumi ky i vetëm shqiptar qe citohet me se shumti ne mediat serioze dhe profesionale shqiptare ne Sqhiuperi dhe Kosove e ballkan, si dhe ne ato ne Zvicer dhe botërore. Nese mediat zvicerane apo botëre nuk i pengon emri i “Presheva jonë” shtrohet pyetja pse atehre mediave serbe apo disave kosovare, sikur kesaj “Kohes Ditore” i pengon ?!

Lidhur me kete redaksia e “Presheva Jonë” qe ka seline e saj edhe Prishtine ka paraqitur nje padi ne prokurori si dhe tek Komisoni i Perkhoshem per mediat (duke njoftuar edhe OSBE) dhe organiazatat tjera ne Bruksel per mos pefillje te se drjetres se autorit konfor antolojgise dhe kodeskit gazetaresk duke bere diskriminim dhe shkeljes flagrante ndaj burimit te incormacionit dhe emrin te agjncise “Presheva jonë”