Me sa duket, për të shuar Turqinë, do të ketë një Shqipëri të Madhe e cila do të përbëhet nga Shqipëria, Kosova, zonën rreth Preshevës dhe në pjesën perëndimore të Maqedonisë (“«Этническая Албания», oнa включает в себя собственно Албанию, Косово, южносербские общины Прешево, Медведжа и Буяновац“), transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Sipas parashikimeve ekspertëve rusë, Evropa 2035 pret ndryshime drastike m ndryshime të kufijve. Kjo analizë është bërë nga ekspertët rusë, në bazë të dokumenteve të CIA-s, shërbimet ruse GRU dhe grupet e ekspertëve me Zbigniew Brzezinski dhe Samuel Huntington SamueI kryesuar, shrkuan ajencia e lajem eve “Presheva Jonë”

Siupa sketyre te anlaizave te CIA-s amariakne dhe GRU ruse Evropa e vitit 2035 do të ketë një Shqipëri të Madhe e cila do të përbëhet nga Shqipëria, Kosova, dhe zona përreth Preshevës pjesë të Maqedonisë perëndimore.

Çfarë na bëjë, Hungaria, në këtë skenar, rifitoi disa nga ish-territoret e saj në Rumani dhe Banat veriore. Polonia do të duhet të heqin dorë një pjesë të territorit, pas një marrëveshjeje të re midis Rusisë dhe Gjermanisë. Bjellorusia do të zhduket dhe do të bëhet pjesë e Rusisë, si dhe pjesë të shteteve balltike dhe Ukrainë. Besohet se Rusia nuk do të jetë në gjendje për të mbajtur Çeçenisë dhe Dagestanit.

Qysh trash ka nisur frika serbe nga tkurrja e kufijve te Serbise artificiale

Skocia do të jetë në një përpjekje të përsëritura për shpalljen e pavarësisë, e cila do të inkurajojë ribashkimin e Irlandës. Katalanasit dhe baskët do të shpallin pavarësinë nga Spanja, dhe rezultati do të jetë multikultularizma shpërbërja në Francë. Rreth Marsej do të pësojë një shtet islamik, një fuqi Loren me qendër në Strasburg do të bashkohet me Gjermaninë, ndërsa Corsica shpalli pavarësinë.

Bie përveç Belgjikën, një Flemish do të bashkohet me Holandën. Italia do të bie përveç në veri të pasur dhe jugut të varfër, por Sicilia dhe Sardenja do të deklarojë pavarësinë.

Slobodan Markovic, një profesor i asociuar në Fakultetin e Shkencave Politike, tha një herë mbi këtë temë se ekspertët rusë rrethuar se ndryshimet varen nga paqëndrueshmëria sociale dhe politike. “Nëse ju krahasoni hartën e Evropës në vitin 1910 dhe 1920 mund të shihen ndryshime të jashtëzakonshme që nga zhduk katër perandorive. Askush nuk mund të kishte parashikuar” ka shtuar ai.

Gjermania dhe Rusia të fituar territorin, por Rusia humbet territor. Ndryshimet në shekullin e 20 që kishin ndodhur pas Parë dhe Luftës së Dytë Botërore dhe pas Luftës së Ftohtë. Në ndryshimet tona kanë ndodhur pas Luftës së Ftohtë.

Megjithatë, ekspertet thonë se nëse në Evropën perëndimore ndodh ndryshime kufitare me marrëveshje, ajo do të bëhet një model dhe mendon se është e pamundur që të ndodhë e gjithë shtetit Marseille islam dhe se fuqia Loren në Francë bashkohet Gjermanisë. Predrag Markoviq, historian, beson se kjo hartë është si një loje e rrezikshjme per ne qe do te t’kurre kufijtë tanë.