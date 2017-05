Shtypi Botëror: Ramazani fillonë për 1.5 miliradë muslimanë ne planet (7 milionë shqiptare)

Preshevë, 28 maj -Sot eshte dita e parë e ramazani për 1.5 miliard myslimanë me botë (“Le ramadan débute pour 1,5 milliard de musulmans dans le monde”) me ket titull sot dhe dje kane dalur shume media boterore. Sipas agjencisë se lajmeve “Presheva Jonë” agjerimit të ramazanit ne këte muaj te madherueshem i bashkangjiten edhe 7 milionë shqiptare nga (Kosova, Shqiperi, Maqedonia, Presheva, Janina) ne ballkan.

Ramazani, sipas shtypit zvceran, veçanërisht sivjet mund te jete sfiduesepër shkak se ajo ndodh gjatë një periudhe kur ditët janë më të gjata.

Muajit të shenjtë të agjërimit dhe lutjes së Ramazanit filloi të shtunën për gati një gjysmë miliard myslimanëve në botë. Në 29 ose 30 ditë, besimtarët do të përmbahen nga të hahet, pirja, pirja e duhanit dhe duke bërë seks nga lindja në perëndim.

Ramadan mund të jetë veçanërisht sfiduese këtë vit për shkak se ajo ndodh gjatë një periudhe kur ditët janë më të gjata dhe temperaturat janë shumë të larta në shumicën e vendeve muslimane. Ajo do të përfundojë më 25 qershor ose 26, në varësi të vendit, për festën e Fitër Bajramit.

Bota me 7 milionë shqiptare muslimanë

“Evropa është shtëpia e rreth 38 milionë myslimanëve, ose rreth pesë për qind e popullsisë së saj. Gjermania duket se ka më shumë se 4 milion muslimanë – pothuajse të gjithë ata që e Veriut dhe Amerika e Jugut kombinuar. Në Francë, ku tensionet janë të larta mbi një fluks të punëtorëve emigrantë muslimanë, numrat e përgjithshme ishin më të ulëta, por një përqindje e madhe e popullsisë është myslimane…” ka shkruar maediat britanike MailOnline ne shkrimin e titulluar “How almost one in four people in the world are Muslim… and 1,647,000 live in Britain”

Në shifra absolute, popullata Muslimane e Evropës parashikohet të rritet nga 44,1 milion në 2010-58.200.000 në 2030 rrit më të mëdha -. nxitur kryesisht nga migrimi vazhdueshme – ka të ngjarë të ndodhë në Evropën Perëndimore dhe Veriore, ku muslimanët do të afrohet përqindje dyshifrore të popullsisë në disa vende . Në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, muslimanët pritet të përbëjnë 8.2% të popullsisë në vitin 2030, nga rreth 4.6% që është sot. Në Austri, muslimanët janë parashikuar të arrijë 9.3% të popullsisë në vitin 2030, nga 5.7% sot; në Suedi, 9.9% (nga 4.9% sot); në Belgjikë, 10.2% (nga 6% sot); dhe në Francë, 10.3% (nga 7.5% që është sot).

Shqipëria, siq e paraqesin mediat botëroe dhe organizata nderkombëtare si një vend muslimanë, numëri i tyre ne kete vend sillet rreth 2.5 milion dhe Kosova e banuar me 1.8 milionë, numëron mbi 1.5 milionë muslimane. Nese ketu përfshijmë edhe shqiptarët e Maqedonisë, Mali të Zi dhe Luginës së Preshevës, die mos llogaritur ata ne diasporë len të kuptohet se sot në botë ka mbi 7 milionë shqiptarë mulsimanë, citon “Presheva jonë”