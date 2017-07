Një patrullë policore shkoi në vendin e ngjarjes, ku mësohet se gratë po punon si prostituta e jo si masazhere. Tri gratë, dy shqiptare dhe një bullgare, si dhe tutori do të dëbohen, pasi t’i kryejnë dënimet me burg

Tre gra vizitore të cilat punonin si prostituta në një sallë masazh në një banesë në Dubai, janë dënuar me nga një vit burg, pasi kanë humbur apelet e tyre, shkruan “gulfnews.com”.

Policia e Dubait në tetor të këtij viti kishte raportuar për një apartament, ku kryheshin veprime ilegale. Dy gra shqiptare dhe një bullgare ishin arrestuar, si dhe një tutor shqiptar, përcjell Albinfo.ch.

Një patrullë policore shkoi në vendin e ngjarjes, ku mësohet se gratë po punon si prostituta e jo si masazhere.

Tri gratë dhe tutori do të dëbohen, pasi t’i kryejnë dënimet me burg. Tutori është dënuar me tre muaj burg.