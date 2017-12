Preshevë, 5 dhjetor -Siq kei pralajemruar dje. sot në Preshevë u be pormovimi i rezervoarit të ri të ujit me një kapacitet prej 1,000 metra kub, si dhe rezervuar i rimeremetuar me një kapacitet prej 500 metra kub, e cila do të sigurojë një afat-gjatë dhe furnizim të qëndrueshëm me ujë të qytetit.

“Realizimi i këtij projekti trajton çështjen e furnizimit me ujë të bashkësive lokale në 40 vitet e ardhshme”, tha Ministri i Administratës Shtetërore dhe Pushtetit Lokal Branko Ruzhiz, transmeton aghejncia e lajmeve “Presheva jonë”

Ndërtimi i ri dhe renovimi i rezervuarit të vjetër të financuar bashkërisht nga USAID, UNDP dhe Qeveria e Japonisë.

Ambasadori i SHBA në Serbi Kyle Scott tha se “qeveria amerikane ka dhënë $ 1.3 milion për të ndihmuar në rimëkëmbjen e komunave më të prekura nga kriza migrimit dhe për të mbështetur zhvillimin e tyre të qëndrueshëm.”

“Së bashku, këto dy rezervuarë të sigurojë një furnizim të qëndrueshëm me ujë të pijshëm në sasi të mjaftueshme për të dy banorët e komunës dhe të emigrantëve që jetojnë në qendra e pritjes “, tha Scott.

Ish-Kryetari i Komunës së Preshevës dhe kryetar i Autoritetit të Përkohshëm Shqiprim Arifi shprehu kënaqësinë e tij me fillimin e zgjidhjes së problemeve me furnizimin me ujë në qytet.

Preshevë, 4 dhjetor -Jemi deshmitar se sivjet sikur edhe vite me pare qytetaret e Preshvës i kane pare gazepin (te zinjt e ullirit) me uje sidomos veres apo per ramazan.

Por tash e tutje duket se ky problem eshte krye, rrofte Amerika qe mendon edhe per uje per Presheven se sa per "derzhavë" e "opshtin" kem tu maru, Zoti ju lash shnosh, sikur deri me tash qe uji nuk gjedej ne Preshevë as për lilaq e as per me ta xhenazen. Sigurisht ju kujtohet ky titull para 5-6 muaj, ku qytetaret s'kishin pike uji n'pike te verës, vapës..merre me mend, kur lideret bëheshin copa, kur shtyheshin per karrige kjo Ardita me at Shqiprimin.

Me konkrtisht, Agjencia Qeveritare e SHBA-së ne bashkepunim me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) do të lansojnë nje rezervuar te madhe me uje, me një kapacitet të ri prej 1.000 metër kub në Preshevë, si dhe një rezervuar uji 500 metër kub të rindërtuar për të pirë, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duzke ju referuar burimeve te USAID-it

USAID-i siguroi 200,000 dollarë, kurse komuna e Preshevës 160,000 dollarë shtesë për të ndërtuar një të ri dhe për të rinovuar rezervuarin ekzistues.

Së bashku, këto dy rezervuarë sigurojnë furnizim të besueshëm me ujë të pijshëm në sasi të mjaftueshme për banorët e komunës, si dhe për migrantët që banojnë në qendrën e pritjes.

Ambasadori i SH.B.A.-së në Serbi Kyle Scott dhe përfaqësuesi kolal dhe te”Qeverisë së Serbisë do të jenë të pranishëm në ceremonitë e vënies në funksionim të rezervuarit në Preshevë.