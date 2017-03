Arifi: Riza Halimi është një “sapun i lagt”, komunist dhe manipulator Nr.1 në Preshevë. Ardita Sinani kukulla e tij

Preshevë, 15 mars -Kryetari i APN-së, ish-kryetari i Preshevës i rrezua ashtu si u rrëzua nga pushteti Shqipërim Arifi sot lider i opozites shqiptare ne Preshevë ishte i ftuar mysafire special ne Intreraktiv te Koha Vision i cili foli për “ndysrhime tpoltike ” sa mshel e qel syt ne Preshevë, për zhvillimet e fundit, me theks të posaqëm për (c’) marëdhniet e APN me PVD i coli hodhi akuza te ashpra kunder Riza Halimit te cilin e quan “sapun i lagur” dhe komunist të rryer të “Jugosllavisë”, transemeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Arifi: Riza Halimi i etur dhe i sëmure për pushtet

Akoma pa mbushur mirë një vit në krye të Preshevës, Sqhiperim Arifi ështe larguar nga ky post që sipas tij “kjo erdhi për shkak të moslejimit të mbarëvajtjes së udhëheqjes komunale nga partitë tjera dhe ish-kryetari i Preshevës Riza Halimi”

“Si parim dhe prioritetet ne fushaten e tone e kemi pasur luftën kunder korrupcioni dhe nepotizmit si dhe kunder tenderomanisë. Te gjtha keto dukuri te zaza eshte duke i zhvilluar sot Riza Halimi mer kklapëne tij sikur edhe me pare gjate 20 vitesh sa ishte ne pushtet ne kohra te ndryshme te pushetve jugosllave deri sot.” thote fllimisht Arifi ne iknervsiten për Koha Vizion.

Gazetari kososovar duke ju referuar “burimeve” te Ardita Sinanit ka pyetur z.Arifi rreth familjarizmit, punësimit ne komune, cka kryetar i APN-së eshte pergjgijur se “e tere ajo cfare eshtë folur eshte propagande, qe ne fakt une s’kam asnje te punesuar nga familja ne Komunë. Ate qe ka thëne Ardita apo dikush tjeter jane vetëme spekulime dhe thash e theme. Këtu desha te shtoj se Ardita Sinani s eshte gje tjeter pos një kukull e Ritzah Halimit qe e kontrollon bosi Riza Halimi, sepse ajo ska haber me politike. Madje ajo e shkreta edhe ne kuvend edhe ne emisione tv, asaj ja percjellin sms se cka me folë. Shkurt edhe kjo tek ne në Presheve eshte nje kryetare e nxjeruur nga zarfi i Riza Halimit i cili eshte nje komunist, titist i theksuar dhe i përbetuar qe ka pasur poste e funksione te ndryshme gjate Jugosllavisë. Qe 25 vjet e ka partine, qe 25 vjet eshte kryetar i kësj partie pa mbajtur kurre kuvend zgjedhor. ?!..”

Ne vazhdim ish.kyretari i Presheves i cili pranoi se “PVD e Riza Halimit na tgradhoti me krhen e tyre. Sipas tij “nuk e besoj se kjo klikë e komunistave dhe titistave do te shkoj gajtë, nëse sot jo, nesër po dhe besoj se zgjedhjet e ardhshme do te fitojme edhe te vetem se sa me “pseudoprtner”, kete besim e gjej tek rina, popullata jonë qe ditve te fundit jemi dyfishuar anëtarësimin, per shkak tradhtise se partnerit tonë tradhtar q ene shpinde tone hyne ne pushtet..”

Ne këtë inerviste Shqiperim Arfi ka folur edhe per sukseset a rritur vitin e fundit qe kur kishte ardhur en krye te komunës si ne infrastrukture ashtu dhe ne investime te huaja dhe hapjen e vendeve te reja te punës. “Për kete me mire pyetni qytetaret e Preshevës..” i ka thëne Arifi gaztari te KV.

I pyetet per bashkëpunimin e tij si kryetar i Presheves me Beogradin, Shiperim Arifi ka pranuar se “kemi bashkëpunuar me Beogradin ne te mire te qytetetave dhe perspektives se Preshevës. Mos harroni se ne kemi pasur sygjerime dhe insiturkcione nga qeveria shqipatre dhe ajo e Kosovës qe t’i drejtohemi Boegradit per bashkëpunim, per zgjiehdjene peroblemeve tona. Ky bashkepunim i ngjajshme sikur me Beogradi eshte po ashtu edhe me Tiranën dhe Prishtinën, me te cilat bashkepunime kemi pasur suksese dhe kjo ka ndikuar te ngjalle gjelozine dhe inatet tek partneri yne, pikërisht nga Riza Halimi te cilet kishin frike se po mbeten nen hije. Mos të hrojme se Riza Halimi ishte inciator te koalicionit dhe iniciator te bashkohet me ate qe deri dje ishin share, akuzuar për korrupcion e dallavere dhe madje edhe jane rrahur…*

“Nëse i pyet nderkobëtaret se kush eshte Riza Halimi , ata thone se ai eshte nje sapun i lakt.” ka thëne në vazhdim Shqiperim Arifi ne Interaktiv te Koha Vizion.

-Atëher pse hynet ne zgjedhje me te, ishte pyetja vijues e gazetarit nga Prishtina? Lidhur me këte Shqiperim Arifi u pergjigj shkurt se “une desha me dal azgen me të, dhe vërtete me doli ashut siq me thanne sapun i lagt, ashtu siq e njohin edhe Prishtinas dhe Tirana. Presheva, madje edhe ju e njihni me mire Riza Halimin, se une nuk kam jetuar ketu, po me me kane thëne se ai eshte nje manipulator. Dhe nuk eshte kjo hera e pare qe luan keos kesoa lojera te felliqura vetëm e vetem për të qene ne pushtet. Sa i perket se spe nuk hynem me te ne zgjdhje eshte fakti se ne pasi ishim parti e dyte me vota nga qytetaret, me shume se ajo e Riza Halimit, hyme me ta ne koalicion sepse na u imponua e nga dy te keqijat ta marrin njërin domosdo, cka dyshonim se vshtire do ta kemi ta qojme deri ne fund. Jo vetëm kaq, Riza Halimi dhe kllapa e tij nisen ta luajne edhe karten e fesë me spekulime dhe propagnde, titsistët , cka te gjithe besojme nje Zot, këtë teë drejt s mud te ma marr askush!.”